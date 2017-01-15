| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉邱淑慧守護兒少 感恩單親父

2017-01-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖女！生命禮儀集團總經理邱淑慧，昨天接下彰化家扶中心兒少保護委員會主委重任，她致詞最先感謝的就是父親，因為父代母職，養大六個小孩！

邱淑慧說，因為父母離異，父親靠著油漆工作養大六個小孩，邱淑慧靠著半工半讀完成學業，她曾因看到家扶兒的才藝表演「掉下眼淚」，因為「如果以前也有這樣的單位幫助，父親就不會這麼辛苦了」！但她感恩父親的愛與教育，讓她能夠知足感恩，有能力時可以回饋社會。

邱淑慧說，初出社會時，各行各業都體驗過，她曾經跟著父親拿起油漆刷上工，休息時就在地上鋪紙板小睡，後來接觸到生命禮儀工作，十七年來，她就從公司草創的小員工當到總經理，今天更代表皇穹陵團隊捐贈一百六十萬元給彰化家扶中心。

「這是很莊嚴的工作！」邱淑慧說，她接觸生命禮儀工作，要考取相關證照，看盡人生百態，也體認到生命無常， 只有把握當下，珍惜所愛的人，才不會有所遺憾。

廣告
  • 邱淑慧（右二）接下彰化家扶中心兒少保護委員會主委，父親與家人都與有榮焉。（記者劉曉欣攝）

    邱淑慧（右二）接下彰化家扶中心兒少保護委員會主委，父親與家人都與有榮焉。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家扶 生命禮儀
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬

過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈中部〉邱淑慧守護兒少 感恩單親父


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.