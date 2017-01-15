〈中部〉邱淑慧守護兒少 感恩單親父
2017-01-15
〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖女！生命禮儀集團總經理邱淑慧，昨天接下彰化家扶中心兒少保護委員會主委重任，她致詞最先感謝的就是父親，因為父代母職，養大六個小孩！
邱淑慧說，因為父母離異，父親靠著油漆工作養大六個小孩，邱淑慧靠著半工半讀完成學業，她曾因看到家扶兒的才藝表演「掉下眼淚」，因為「如果以前也有這樣的單位幫助，父親就不會這麼辛苦了」！但她感恩父親的愛與教育，讓她能夠知足感恩，有能力時可以回饋社會。
邱淑慧說，初出社會時，各行各業都體驗過，她曾經跟著父親拿起油漆刷上工，休息時就在地上鋪紙板小睡，後來接觸到生命禮儀工作，十七年來，她就從公司草創的小員工當到總經理，今天更代表皇穹陵團隊捐贈一百六十萬元給彰化家扶中心。
「這是很莊嚴的工作！」邱淑慧說，她接觸生命禮儀工作，要考取相關證照，看盡人生百態，也體認到生命無常， 只有把握當下，珍惜所愛的人，才不會有所遺憾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬
過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千…
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 一家4口曾窮到只剩200元 饅頭媽媽發願回饋社會
- 行庫看好今年房市 但復甦力道有限
- 川普醜聞情報 英前情報員自費追查
- 「毛毛蟲皮膚炎」 長像濕疹常被誤診
- NBA》狂！柯瑞練投 三分球50投47中（影音）
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 拜完財神刮中100萬 幸運得主說要建廟
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑
- 【愛讀書】 《地表最強國文課本》
- 高斯數理育樂營 國小學生玩出創造力
- 好萊塢再反川普 群星齊唱《I Will Survive》
- 正妹主播不堪壓力過大 噴淚閃辭華視
- 韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家
- 最美傳播妹兼差賣毒 還發文「跨年本人出租」
- 魏如萱法國伴遊BOXING
- 公然直播喝爛醉 玖壹壹開唱粉絲走鐘
- 朵朵小語 靜默
- 金門國際馬拉松上陣 「海中蛟龍」路上顯威
- 熊黛林豪門媳急求子 老公陪拜四面佛
- 和警察局長搶女人 女同志慘遭裸屍封水泥
- 不想要2個媽！余祥銓分手女友 李亞萍：被他氣死
- 外省黑幫合流 暴力反民主
- 紫南宮第二波發錢母仍搶搶滾 排隊人龍6公里長
- 感恩季募集禮物 四歲女童鋼琴夢成真
- 尾牙酒駕又一起！ 醉男忘開車燈 逆向對撞小客車
- 6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！
- （影音）信承諾小巨蛋只唱不跳舞 粉絲噴淚回3個字
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police identify ‘White Wolf’ son in attack on HK group
- 130公斤胖哥癱軟 6消防壯漢合力抬他送醫
- NBA》補空缺 老鷹有意與前巫師球員簽10天短約
- E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆
- 第12屆金甘蔗影展 小琉球跳島拍片
- HBL》抽筋還是要拚！ 東泰擊退青年 校史首度揮軍8強
- 逆子酒後屢掄拳 父隱忍卻慘死拳下
- 基隆蔣經國銅像被潑紅漆 指白色恐怖元兇
- 中國動員華僑嗆小英 卻把五星旗拿反了
- 遼寧號有缺陷 不適高強度作戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉邱淑慧守護兒少 感恩單親父
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分