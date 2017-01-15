〈中部〉邱淑慧守護兒少 感恩單親父

2017-01-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖女！生命禮儀集團總經理邱淑慧，昨天接下彰化家扶中心兒少保護委員會主委重任，她致詞最先感謝的就是父親，因為父代母職，養大六個小孩！

邱淑慧說，因為父母離異，父親靠著油漆工作養大六個小孩，邱淑慧靠著半工半讀完成學業，她曾因看到家扶兒的才藝表演「掉下眼淚」，因為「如果以前也有這樣的單位幫助，父親就不會這麼辛苦了」！但她感恩父親的愛與教育，讓她能夠知足感恩，有能力時可以回饋社會。

邱淑慧說，初出社會時，各行各業都體驗過，她曾經跟著父親拿起油漆刷上工，休息時就在地上鋪紙板小睡，後來接觸到生命禮儀工作，十七年來，她就從公司草創的小員工當到總經理，今天更代表皇穹陵團隊捐贈一百六十萬元給彰化家扶中心。

「這是很莊嚴的工作！」邱淑慧說，她接觸生命禮儀工作，要考取相關證照，看盡人生百態，也體認到生命無常， 只有把握當下，珍惜所愛的人，才不會有所遺憾。