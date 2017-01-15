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〈中部〉蒙愛陪讀班 義賣家具

2017-01-15

〔記者佟振國／埔里報導〕除舊佈新也能做公益！提供南投縣大埔里地區弱勢學童課後輔導照顧的蒙愛陪讀班，昨天舉行家具義賣，由愛心業者提供幾乎全新展示品或有小瑕疵的NG品，比市價低三、四成，吸引許多人來尋寶。

九二一震災後即為弱勢學生課後輔導的埔里蒙愛教會陪讀班，至今已邁入第十七年，目前國小生八十五人、國中生卅五人。陪讀班主任程惠君表示，課輔及餐點費用多半是自籌，近幾年碰上經濟不景氣，陪讀班常處於「斷炊」邊緣，三年前有台中的愛心家具業者李幸章為陪讀班更換課桌椅、書櫃等，並連續兩年捐贈家具義賣。

昨天在埔里鎮仁愛公園舉行義賣，由於冷氣團來襲又下雨，移至立體停車場的騎樓進行，現場有學生以熱舞表演，招呼民眾前來購買，吸引不少人選購。

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  • 蒙愛陪讀班的學童在義賣會場即興熱舞表演，吸引民眾前來選購。（記者佟振國攝）

    蒙愛陪讀班的學童在義賣會場即興熱舞表演，吸引民眾前來選購。（記者佟振國攝）

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