〈中部〉送暖 草屯宴弱勢 藍田書院濟貧

2017-01-15

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕入冬以來最冷的一天，南投縣內暖流洋溢！草屯鎮農會昨天舉辦「愛滿滿．心暖暖」」弱勢團體尾牙餐會，邀請身心障礙學生、弱勢家庭和獨居老人「呷辦桌」及拿紅包壓歲錢；南投市藍田書院昨則展開為期一週的冬令救濟，將跑遍全縣發放民生物資和紅包二千五百元。

草屯農會連4年辦弱勢尾牙

草屯鎮農會今年是第四年邀請身心障礙及弱勢團體吃尾牙，昨在鎮農會超市前廣場席開三十桌，受邀的南投家扶、德安啟智教養院、南投特教學校、獨居老人和低收入戶，吃「好料」還有表演團體或單位自備的節目可觀賞，農會並由理事長李崧存代表逐桌發紅包，氣溫雖低，但氣氛歡樂溫暖。

農會總幹事蕭忠郁表示，他是農家子弟，從小受到很多人幫助和照顧，上任後受到理監事會支持，連續四年為弱勢辦尾牙餐會，希望明年能擴大到一百桌，讓更多弱勢家庭參加。

藍田書院將跑全縣發放物資

南投市藍田書院的冬令救濟活動昨天起跑，景氣雖不好，民眾或企業捐贈的物品仍不少，昨將麵條、醬油、餅乾、麥片及救助金二千五百元，發給南投市、名間鄉、中寮鄉共九十八戶列冊的經濟弱勢家庭，昨很多志工冒雨幫忙，縣議員游宏達也是志工之一，愛心滿溢。

藍田書院慈善功德會總幹事張振昌表示，週一起將繼續前往竹山、信義、魚池、草屯等地發放物資，預定一週內跑完全縣，盼讓弱勢民眾過個好年。