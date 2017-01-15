〈中部〉彰鹿路福興公所段 將設分隔島

2017-01-15

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕為了避免交通險象環生，彰化縣議員葉國雄、陳秀寶共同爭取在彰鹿路番婆街口到中正路口，增設分隔島與路燈；縣府工務處長林漢斌表示，將於上半年規劃設計，下半年施工，提升交通安全。

提升安全 將於下半年施工

彰鹿路是彰化市通往鹿港鎮的交通要道，分隔島工程在民國九十四年規劃設計，民國九十五年動工，一度因分隔島缺口問題停工，後來復工才完成工程。

葉國雄說，彰鹿路只有部分路段有分隔島，在福興鄉公所一帶的彰鹿路，都沒有分隔島，造成汽機車輛任意迴轉、穿越，加上路燈不足，夜間照明缺乏，交通事故頻傳；如果能增設分隔島及路燈，將可大大提高用路人的安全。

陳秀寶也強調，彰鹿路有設置分隔島的路段，因為車輛無法隨意穿越到對向車道，連帶也提高安全性，希望能夠在彰鹿路番婆街口到中正路口增設分隔島，才是全民之福。

林漢斌表示，彰鹿路番婆街口到中正路段增設分隔島，真的有必要，預計今年上半年進行規劃，下半年施作，全長約一．三公里，由於路寬不足，將會以最小的寬度來設立分隔島，達到迴轉穿越的阻絕性效果，同時加裝路燈，讓道路更加安全。