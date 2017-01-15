| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彰鹿路福興公所段 將設分隔島

2017-01-15

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕為了避免交通險象環生，彰化縣議員葉國雄、陳秀寶共同爭取在彰鹿路番婆街口到中正路口，增設分隔島與路燈；縣府工務處長林漢斌表示，將於上半年規劃設計，下半年施工，提升交通安全。

提升安全 將於下半年施工

彰鹿路是彰化市通往鹿港鎮的交通要道，分隔島工程在民國九十四年規劃設計，民國九十五年動工，一度因分隔島缺口問題停工，後來復工才完成工程。

葉國雄說，彰鹿路只有部分路段有分隔島，在福興鄉公所一帶的彰鹿路，都沒有分隔島，造成汽機車輛任意迴轉、穿越，加上路燈不足，夜間照明缺乏，交通事故頻傳；如果能增設分隔島及路燈，將可大大提高用路人的安全。

陳秀寶也強調，彰鹿路有設置分隔島的路段，因為車輛無法隨意穿越到對向車道，連帶也提高安全性，希望能夠在彰鹿路番婆街口到中正路口增設分隔島，才是全民之福。

林漢斌表示，彰鹿路番婆街口到中正路段增設分隔島，真的有必要，預計今年上半年進行規劃，下半年施作，全長約一．三公里，由於路寬不足，將會以最小的寬度來設立分隔島，達到迴轉穿越的阻絕性效果，同時加裝路燈，讓道路更加安全。

廣告
  • 彰鹿路是彰化市通往鹿港重要道路，但並非全線有設分隔島。（記者劉曉欣攝）

    彰鹿路是彰化市通往鹿港重要道路，但並非全線有設分隔島。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通安全 分隔島
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬

過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈中部〉彰鹿路福興公所段 將設分隔島


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.