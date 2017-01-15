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〈中部〉六房媽過爐 登錄雲林縣民俗授證

2017-01-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕傳承三百六十二年、採爐主制度沒有固定廟宇的雲林六房媽過爐登錄為雲林縣縣定民俗，昨天由雲林縣長李進勇授證，並將向中央積極爭取登錄為國家指定重要民俗活動。

昨天授證，由李進勇頒發證書，中華民國六房媽會理事長吳錦宗代表接受，雲林縣府文化處長林孟儀偕同六房媽會理監事幹部、五股會員信眾見證，六房媽會並回贈「相約五股、六房媽過爐」書籍。

林孟儀指出，六房媽祖祭祀採爐主制，分成斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等五股，涵蓋雲林縣斗南、斗六、虎尾、土庫、大埤等鄉鎮市，具有深厚的宗教文化資產價值。

吳錦宗強調，六房媽過爐是因宗族來臺墾殖衍生民俗信仰且流傳已久，僅出現在雲林具強烈地方信仰特色，加上無固定廟宇，採爐主形式，具特殊性、定期舉辦，制度嚴明，科儀形式獨特，是國家級重要民俗活動。

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  • 傳承362年、沒有固定廟宇的雲林六房媽過爐，登錄雲林縣定民俗授證。（記者廖淑玲攝）

    傳承362年、沒有固定廟宇的雲林六房媽過爐，登錄雲林縣定民俗授證。（記者廖淑玲攝）

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