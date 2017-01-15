〈中部〉修復難度高 配天宮農曆8月開放

2017-01-15

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市知名媽祖廟配天宮，近四年前發生火災，修復工程接近尾聲，原本包住整個正殿的鐵皮棚架日前拆除，香客看到頗為興奮；不過，經向媽祖請示旨意，確定入火安座日期為今年農曆八月三日（國曆九月二十二日），屆時重新開放參拜。

正殿棚架拆除 工程接近尾聲

縣定古蹟配天宮已有三百多年歷史，二○一三年三月發生大火，正殿嚴重燒毀；修復工程獲得文化部、嘉義縣政府補助，加上廟方自籌款，經費共六千餘萬元，原訂金雞年農曆年前完工，但因古蹟修復難度高而延期。

文化觀光局文化資產科長林君徽說，配天宮火災後修復工程，有別於一般古蹟修復，由於石雕、木雕無法從外觀判斷損壞情況，許多石雕物件內部石材因高熱已損壞，多件木雕原要保留，但構件拆下時就脆化解體，只能一件件確認而拉長修復時程。

媽祖旨意 農曆八月三日安座

林君徽表示，近年來許多廟宇使用中國進口石雕直接安上建造，配天宮修復工程重視技術傳承，請來台灣石作匠師，使用台灣石材在修復現場雕刻，並進行影像記錄，預定完工後製作影片保留文化資產修復過程，並記錄台灣傳統工藝技術。

配天宮董事長黃清田說，經向媽祖請示旨意，確定入火安座日期為今年農曆八月三日（國曆九月二十二日），屆時重新開放參拜。

廟方、朴子市公所昨辦書寫春聯活動，許多民眾參與，一名陳姓香客說，好久沒有看到懷念的配天宮正殿，期待重現原本風華；黃清田說，還有彩繪、神案桌製作等工程，離安座還有段時間，會盡力做到完美。