〈中部〉造型燈籠加分 莿桐花海節超浪漫
2017-01-15
〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣莿桐花海節昨美麗開鑼，許多情侶、夫妻在盛開花海中曬浪漫，拿著燈籠聆賞音樂，浪漫滿百；縣長李進勇表示，全縣共規劃四處八十公頃花海，花期會持續到春節，歡迎民眾到雲林玩花海、曬浪漫。
廿六公頃向日葵、波斯菊
莿桐花海曾被農委會選為全國十大花海之一，莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，今年莿桐花海共有廿六公頃，栽種向日葵和粉紅、紅色、黃色、白色四種顏色波斯菊，因氣候適宜，花況良好，配合台灣燈節製作莿桐在地農特產蒜頭、楊桃、番茄造型燈籠及小朋友們手繪的花燈，展現在地特色，浪漫加分。
花海節昨天下午四時許開鑼，雲林縣長李進勇與民眾一起點亮布置在花海燈籠，並拿著小燈籠散步在花海中，享受燈與花構成的美麗空間。
遊客許淑芬表示，她幾乎是每年都會到莿桐遊花海，感覺今年花開得最漂亮，蔬果燈籠也不錯，往年花海佈置比較有日本、歐洲風情，有到國內浪漫，今年則比較有在地風味。
花海燈籠傍晚六點點燈
張鈺萱表示，莿桐花海燈籠每天傍晚六點點燈，九點熄燈，不過，花海是農田區，民眾要留意安全，夜間最好不好進入花田區，遠遠觀賞更有感覺。
石龜社區發展協會配合台灣燈會，在有半個世紀歷史的石龜火車站前規劃廿公頃的花田，昨天社區舉辦小畫家繪畫比賽、全國熱門樂團大賽，並雲嘉嘉三縣市學校童軍團認養花海田，為花海節熱身，讓孩子培養藝術氣息，還有社區居民林傳福薩克斯風演奏、葉志慶現場揮毫義賣，吉祥物「熊熊」也供大家合照，陪伴社區民眾歡度假日。
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