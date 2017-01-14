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〈南部〉走訪六溪古道 畢業生學感恩

2017-01-14

〔記者楊金城／東山報導〕國定民俗「東山迎佛祖」下週將在碧軒寺啟程，回娘家到白河關子嶺碧雲寺過年，昨天東山區公所、東山區四所國小學生一百六十人首次循著先民腳步，走訪六溪古香路，實地體驗民俗的歷史意義，學習感恩。

東山國小是第四年舉辦碧雲傳香「走訪六溪古道」活動，四所小學還是首次參加，成為畢業生的共同回憶。

東山區長董麗華、東山國小校長曹欽瑋、聖賢國小校長湯智仁、吉貝耍國小校長江秋蘭與東原國小校長郭靜芳帶領各校六年級畢業生，先向碧軒寺「觀音佛祖」祈福後，帶著誠敬與感念的心，從古香路的中點白河六溪里，踏上東山送佛上山之路。

每年農曆十二月廿三日的東山迎佛祖，是東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖返回關子嶺火山碧雲寺 「過年」至隔年正月十日再返回碧軒寺，以紀念當年僧侶帶佛祖逃難的歷史事件。

曹欽瑋說，帶領四所國小畢業生走訪六溪古香路，希望深植東山子弟「碧雲傳香、感恩思源、力學修德、文化傳承」的理念，是東山區具有人文意涵的國小畢業特別活動。

碧軒寺先進行香路環境整理，再致贈學生今年碧雲傳香的紀念背包，師生花了一個半小時走完五公里山路，古香路陡峭難行，學生遙想當年先民扛著神轎上山路更辛苦，直說信仰的力量真大。

終點碧雲寺也提供師生享用平安餐與紀念符，東山國小更邀請番社庄文史工作室朱志宏、退休老師洪志仲在活動前為學生進行歷史與生態課程，別具教學意義與價值。

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  • 東山區四所國小學生160人，首次循著先民腳步，走訪東山迎佛祖的六溪古香路，山路崎嶇難行。（記者楊金城攝）

    東山區四所國小學生160人，首次循著先民腳步，走訪東山迎佛祖的六溪古香路，山路崎嶇難行。（記者楊金城攝）

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