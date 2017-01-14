〈南部〉噍吧哖園區 台灣芒果館開幕
2017-01-14
〔記者吳俊鋒／玉井報導〕玉井有「芒果的故鄉」之稱，遠近馳名，為讓外來遊客更認識這個旗艦級的農產品，市政府文化局在當地的噍吧哖事件紀念園區規劃特展館，配合系列的導覽資料與互動遊戲，訴說各種檨仔的故事。
噍吧哖事件紀念園區由玉井糖廠改建而成，木造建築的招待所原本是展出地方史料，配合特色產業的行銷，文化局重新打造為台灣芒果館，昨天熱鬧開幕。
該館以特展的形式呈現，包含芒果的史料記載、四季生態、藥用價值、世界品種、小百科、留言板，以及第一棵愛文樹，還搭建了造型巨蛋，充分規劃有限的空間，採圖像化的設計，讓遊客們能深入認識這個農產品。
現場還有取材土檨仔所製作的小山豬裝置藝術，芒果巨蛋內也安排了老少咸宜的問答題目，提供寓教於樂的親子互動。
文化資源科指出，由於噍吧哖事件的關係，玉井有段沉重的歷史，其實就地方發展而言，芒果是當代最具意義的象徵，因此才以這項代表性的產業規劃特展館，以生動、活潑的內容呈現為主，讓噍吧哖事件紀念園區變身出不同的知性風貌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
感謝震災支援 賴清德明赴日
感受愈深，行腳愈遠！二○六震災即將滿週年，市長賴清德繼在各縣市廟宇拜謝神明感恩之旅後，將於十六日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台…
網友回應
熱門新聞
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 台大報告 郭明良違反學術倫理
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 呼應川普 鴻海、夏普擬在美設LCD廠
- 樂來越愛你 金球獎錶襯風光─導演查澤雷佩戴積家超薄腕錶 見證美好時刻
- ReFa美容滾輪 揉捏全身肌膚
- 木村挑戰外科醫生 專業醫生大讚
- 阿福兩個新人年 兩個重生密碼
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- 台中歌劇院籌款 4月租給賓士包場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Carrier highlights need to build submarines: official
- 空品排行最糟 雲林崙背PM2.5危害全年無休
- 維冠建商爛尾樓 榮馨花園遭法拍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei urged to conduct ‘global check’
- 川普亞太戰略 蔡得勝：將玩台灣牌、俄國牌
- 人生護理站 不存在的彩券
- 川普提名白宮國家安全顧問與俄大使通話
- 紫光入股力成 宣告破局
- 自由廣場》直銷歌劇院
- HBL》面對殘酷 三民一哥悶當志工
- 美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式
- 黑心油強冠廠房法拍 底價逾6億
- 李明川造型師 變身綜藝咖
- 自由談》何必提供反改革者武器？
- 一例一休影響 聲寶連5年加薪生變
- 富邦專職翻譯 瑞哥24小時on call
- 虐死初生嬰？ 大伯母只認亂摔大姪子
- 遼寧艦繞台 馮世寬：潛艦國造勢在必行
- 自由廣場》勞資可以協商的何必管
- 小甜甜開腿甩奶 身援王少偉
- 中國去年出口減7.7％ 8年來最差
- 涉串黃牛詐保 名醫200萬交保
- 美將阻中在南海造島 菲外長：去做吧！
- 歐巴馬廢庇護古巴非法移民專法
- 救高教 大學校長籲總統府整合
- 冷氣團影響 今明中部以北下探13度
- 挖川普召妓 初選對手傑伯．布希是幕後雇主？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉噍吧哖園區 台灣芒果館開幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分