〈南部〉噍吧哖園區 台灣芒果館開幕

2017-01-14

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕玉井有「芒果的故鄉」之稱，遠近馳名，為讓外來遊客更認識這個旗艦級的農產品，市政府文化局在當地的噍吧哖事件紀念園區規劃特展館，配合系列的導覽資料與互動遊戲，訴說各種檨仔的故事。

噍吧哖事件紀念園區由玉井糖廠改建而成，木造建築的招待所原本是展出地方史料，配合特色產業的行銷，文化局重新打造為台灣芒果館，昨天熱鬧開幕。

該館以特展的形式呈現，包含芒果的史料記載、四季生態、藥用價值、世界品種、小百科、留言板，以及第一棵愛文樹，還搭建了造型巨蛋，充分規劃有限的空間，採圖像化的設計，讓遊客們能深入認識這個農產品。

現場還有取材土檨仔所製作的小山豬裝置藝術，芒果巨蛋內也安排了老少咸宜的問答題目，提供寓教於樂的親子互動。

文化資源科指出，由於噍吧哖事件的關係，玉井有段沉重的歷史，其實就地方發展而言，芒果是當代最具意義的象徵，因此才以這項代表性的產業規劃特展館，以生動、活潑的內容呈現為主，讓噍吧哖事件紀念園區變身出不同的知性風貌。