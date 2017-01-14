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〈南部〉臨櫃換健保卡 佳里公所也能辦

2017-01-14

〔記者楊金城／佳里報導〕健保署和佳里區公所合作，本月起在佳里區公所提供申辦健保卡的在地製卡、現場領卡的便民服務，是健保署在市區和新營聯絡辦公室之外，南市唯一可臨櫃辦卡的基層公所，免去舟車勞頓，受到民眾好評。

全市唯一可臨櫃辦卡的公所

健保署長李伯璋和佳里區長黃慶堂昨天在公所，為這項「健保製卡在地通、佳里領卡超輕鬆」舉辦啟動儀式。

李伯璋說，健保署雖有提供網路申辦健保卡、郵寄辦卡等服務，但仍有一半以上民眾習慣臨櫃立即領卡，偏鄉居民申辦健保卡常需耗費近半天的路程至健保署各業務組或聯絡辦公室臨櫃申領，或是等待五至七天郵寄時間才能領取健保卡，極為不便。因此健保署南區業務組在南市市區、新營聯絡辦公室之外，選定佳里公所設櫃台提供辦卡服務。

嘉惠大北門區 約廿二萬鄉親

佳里區位在台南沿海大北門區六個行政區的地理中樞，開放健保卡申辦服務後，包括北門、學甲、將軍、七股、西港及麻豆共約廿二萬鄉親受惠，可節省民眾往返奔波時間，馬上申請，立即領到新卡，不必跑去市區或新營辦卡。

現辦現領不到五分鐘 超便民

陳姓、湯姓民眾昨天來辦卡，在服務櫃台就能拍攝照片，再與健保署網路連線核對資料後，新卡就辦好現領，全程花不到五分鐘，便民措施讓兩人稱讚。佳里區公所以遺失或毀損換發新卡為主，工本費酌收二百元，新生兒的新卡仍無法核發。

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  • 民眾到佳里公所臨櫃換發健保卡，可馬上拍照辦卡，十分便民。（記者楊金城攝）

    民眾到佳里公所臨櫃換發健保卡，可馬上拍照辦卡，十分便民。（記者楊金城攝）

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