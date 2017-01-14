〈南部〉感謝震災支援 賴清德明赴日

2017-01-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕感受愈深，行腳愈遠！二○六震災即將滿週年，市長賴清德繼在各縣市廟宇拜謝神明感恩之旅後，將於十六日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台日交流關係進入全新時代。

賴清德表示，去年這場大地震造成台南重大衝擊，因感受台灣社會及日本、美國等其他國家對於台南的支持與關心，所以拜訪感謝各縣市政府、宗教團體及每個警、義消團隊後，也想親自到日本致謝。

賴清德表示，台灣與日本地緣相近，共同對區域穩定和平奉獻心力，九二一地震時，第一個來台灣的國際救援隊，就是來自日本。而三一一日本強震時，台灣人民最為關心協助，從此之後不斷有日本朋友來台南感謝對他們幫忙，我們也應該到日本感謝他們對台南的支持 。

賴清德說，日本此行沒有辦法每個城市都去拜訪致謝，所以透過駐日代表謝長廷協助，邀請協助震災的城市代表一起來東京，共聚一堂的最大意義，就是當面逐一致謝，如同家人般相互扶持加油。

賴清德說，如果你能理解那時候震災慘重程度，就因為社會愛心源源不斷伸援，讓市府可以有比九二一地震更好的資源條件順利救災逐步重建，這種關心程度愈高，「別人對我們的幫助感受愈深，感謝就愈多。」

市府表示，去年台南遭逢大地震，這期間來自日本的捐助及關懷不斷，除了日本安倍首相在第一時間即派遣預備調查隊五人小組來到震災現場之外，隨後更捐助一百廿萬美元善款及物資，另來自日本各地各界慰問信多達二百封以上，捐款金額累積約二億二千萬元。

市府表示，市長行程將於十五日啟程出發，預計十七日晚間返台，此行將拜會東京都知事小池百合子及東京都議會，也邀請日本友好城市代表及賑災捐款單位代表一起會面，當面表達感謝。