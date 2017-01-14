〈南部〉復建逾九成 仁德206災戶迎「起家」
2017-01-14
〔記者吳俊鋒／仁德報導〕二○六地震將屆週年，仁德區的受災戶多數完成復建或拆除，展開新生活，公所昨天協助張貼春聯，並致贈藥膳全雞一隻，取台語諧音，代表「起家禮」，希望居民再出發，迎向美好的未來。
二十二戶僅剩兩戶在協調
仁德區長郭鴻儀表示，去年的強震，轄內有二十二戶的民眾受災，三戶全棟拆除、十七戶修繕，工程都已告一段落，只剩正義路的兩戶仍在與鄰居協調中，復建率超過九成，迎向新生，趕在農曆春節前送上起家禮。
公所團隊送春聯幫忙張貼
這項特別的起家禮將分批發送，昨天先探視太子路上的受災戶，郭鴻儀帶領公所團隊幫忙張貼市長賴清德的「十方富貴」紅色春聯，喜氣洋溢，並致贈藥膳全雞，為除夕圍爐加菜，屋主們都驚喜不已，場面溫馨。
致贈藥膳全雞 做為起家禮
太子路的受災戶，主要是連棟透天厝的共同柱地震時嚴重毀損，鋼筋外露，危及建築安全，當時先以千斤頂鋼架協助支撐，目前已完成補強工程，店家開始做生意，居民回復正常生活。
郭鴻儀指出，贈送春聯與全雞，旨在鼓勵受災戶辛苦走過復建之路，禮輕情意重。另外，也藉由探視的機會，了解居民的實質需求，儘速與市政府合力解決，幫助他們揮別地震陰霾，歡喜過年。
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