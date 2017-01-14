| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉復建逾九成 仁德206災戶迎「起家」

2017-01-14

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕二○六地震將屆週年，仁德區的受災戶多數完成復建或拆除，展開新生活，公所昨天協助張貼春聯，並致贈藥膳全雞一隻，取台語諧音，代表「起家禮」，希望居民再出發，迎向美好的未來。

二十二戶僅剩兩戶在協調

仁德區長郭鴻儀表示，去年的強震，轄內有二十二戶的民眾受災，三戶全棟拆除、十七戶修繕，工程都已告一段落，只剩正義路的兩戶仍在與鄰居協調中，復建率超過九成，迎向新生，趕在農曆春節前送上起家禮。

公所團隊送春聯幫忙張貼

這項特別的起家禮將分批發送，昨天先探視太子路上的受災戶，郭鴻儀帶領公所團隊幫忙張貼市長賴清德的「十方富貴」紅色春聯，喜氣洋溢，並致贈藥膳全雞，為除夕圍爐加菜，屋主們都驚喜不已，場面溫馨。

致贈藥膳全雞 做為起家禮

太子路的受災戶，主要是連棟透天厝的共同柱地震時嚴重毀損，鋼筋外露，危及建築安全，當時先以千斤頂鋼架協助支撐，目前已完成補強工程，店家開始做生意，居民回復正常生活。

郭鴻儀指出，贈送春聯與全雞，旨在鼓勵受災戶辛苦走過復建之路，禮輕情意重。另外，也藉由探視的機會，了解居民的實質需求，儘速與市政府合力解決，幫助他們揮別地震陰霾，歡喜過年。

廣告
  • 受災戶震損的共同柱已完成修復，千斤頂支撐架即將拆卸。（記者吳俊鋒攝）

    受災戶震損的共同柱已完成修復，千斤頂支撐架即將拆卸。（記者吳俊鋒攝）

  • 仁德區長郭鴻儀（右二）帶領公所團隊送震災戶春聯與全雞，象徵「起家」。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區長郭鴻儀（右二）帶領公所團隊送震災戶春聯與全雞，象徵「起家」。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
感謝震災支援 賴清德明赴日

感受愈深，行腳愈遠！二○六震災即將滿週年，市長賴清德繼在各縣市廟宇拜謝神明感恩之旅後，將於十六日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈南部〉復建逾九成 仁德206災戶迎「起家」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.