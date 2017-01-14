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〈南部〉《觀察筆記》鱷魚眼淚

2017-01-14

人民日報提醒台灣當局注意中國升高的武統聲浪。

這樣的文字善意，讓人有鱷魚眼淚的感覺，也想提醒中國當局注意台灣逐漸升高的獨立聲浪。

該報指出因為不承認九二共識、以及諸多火燒車等事件，雙方停止交流使得他們人民對台灣好感度降低。但是，中國故意且張揚的打壓，表現在外交場合，更呈現在軍機與航母繞台灣，武嚇和經濟威脅不停手，實際上，該提出警告的是台灣當局，也呼籲對方會傷害台灣人民的情感。

實際上，台灣獨立的聲音最近以來高亢宏亮，要求即刻國機國造、潛艦國造的呼求強大。

中國遼寧號戰鬥群的繞經東岸，再進入台灣海峽北返，這樣刻意的作為，是項莊舞劍。台灣人不會恐懼到投降，也不會俯首稱臣。

那樣是引頸就戮，不合先祖輩爭自由渡怒海來台灣建立新樂園的硬頸精神。要建立製造潛艦的生產線，剋住對方航母來控制海峽，就是反擊中國的耀武揚威。

提醒中國當局注意台灣人民升高的惡感！（資深記者黃明裕）

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