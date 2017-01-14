〈南部〉空品差 不到兩個月台電降載15次
2017-01-14
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空氣品質不佳，秋冬季節情況加劇，AQI指標昨呈現「紅害」等級，市府環保局啟動緊急應變機制，去年十二月起協調台電降載十五次，有效減少PM2.5（細懸浮微粒）等排放量。
高市領有固定污染源操作許可的工廠有一千多家，市府環保局為改善空氣品質，勸說業者一旦AQI（空氣品質指數）達紅害，能配合市府執行環保友善降載。
由於台電興達電廠剛好位於上風處，環保局去年協調優先發電降載，只要高屏空品區連續兩天AQI達橘色等級，或高雄四個測站AQI指標達紅害等級，台電會在系統供電安全無虞下，於離峰時段配合執行友善降載減排。
環保局長蔡孟裕表示，台電自去年十二月起迄今已降載十五次，並安排興達電廠三、四號機組停機，檢修設備不排放，初估減排PM2.5四公噸及PM2.5的前驅物氮氧化物八十三公噸、硫氧化物八十四公噸，二氧化碳也減量十三萬公噸，減緩空污不持續惡化，已具初步減量成效。
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