| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄電扶梯加防墜設施 首波43處

2017-01-14

全市1228座 預計年底完成

〔記者王榮祥／高雄報導〕為避免電扶梯墜落意外，高市府今年將要求全市一二二八座電扶梯增設、強化防墜設施，預計年底前全數完成，未達標準將不發使用許可證；首波對象為四十三家百貨與賣場，本月十五日前需提改善計畫。

為提升電扶梯使用安全，高市府去年在加強工安自治條例中增加電扶梯防墜措施規範，要求公共空間部分電扶梯兩側需加裝防止攀爬與防止墜落相關設施。

高市工務局說明，只要兩側有空間、可能發生墜落意外的電扶梯都是被規範目標，業者或主管機關可視現場情況進行改善，若加裝護欄，原則上需達一般人胸部高度，也可採用樓層之間的防護網。

工務局清查，全市共有一二二二個場所、一二二八座電扶梯需增設防墜措施，包括十五家百貨、廿八家賣場、十家醫院、五處車站等，其中台鐵、高鐵、高醫均已陸續完成改裝，部分百貨也提出改善計畫。

工務局表示，為全面落實電扶梯防墜政策，今年已委託昇降設備專業檢查機構，在檢查場所許可證、保養紀錄時進行稽查，若未依規定或未達標準，將停發許可證，直到改善符合規定為止。

工務局指出，由於許可證通常是一年檢查一次，初步設定今年底前完成一二二八座電扶梯防墜，業者則需先提交改善計畫，經審核確認後再加裝；首波先以四十三家百貨、賣場為對象，本月十五日前需提出改善方案，通過審核後再依各自期程進行。

廣告
  • 高鐵左營站電扶梯提高兩側護欄防止墜落。（記者王榮祥攝）

    高鐵左營站電扶梯提高兩側護欄防止墜落。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
感謝震災支援 賴清德明赴日

感受愈深，行腳愈遠！二○六震災即將滿週年，市長賴清德繼在各縣市廟宇拜謝神明感恩之旅後，將於十六日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈南部〉高雄電扶梯加防墜設施 首波43處


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.