〈南部〉高雄電扶梯加防墜設施 首波43處
2017-01-14
全市1228座 預計年底完成
〔記者王榮祥／高雄報導〕為避免電扶梯墜落意外，高市府今年將要求全市一二二八座電扶梯增設、強化防墜設施，預計年底前全數完成，未達標準將不發使用許可證；首波對象為四十三家百貨與賣場，本月十五日前需提改善計畫。
為提升電扶梯使用安全，高市府去年在加強工安自治條例中增加電扶梯防墜措施規範，要求公共空間部分電扶梯兩側需加裝防止攀爬與防止墜落相關設施。
高市工務局說明，只要兩側有空間、可能發生墜落意外的電扶梯都是被規範目標，業者或主管機關可視現場情況進行改善，若加裝護欄，原則上需達一般人胸部高度，也可採用樓層之間的防護網。
工務局清查，全市共有一二二二個場所、一二二八座電扶梯需增設防墜措施，包括十五家百貨、廿八家賣場、十家醫院、五處車站等，其中台鐵、高鐵、高醫均已陸續完成改裝，部分百貨也提出改善計畫。
工務局表示，為全面落實電扶梯防墜政策，今年已委託昇降設備專業檢查機構，在檢查場所許可證、保養紀錄時進行稽查，若未依規定或未達標準，將停發許可證，直到改善符合規定為止。
工務局指出，由於許可證通常是一年檢查一次，初步設定今年底前完成一二二八座電扶梯防墜，業者則需先提交改善計畫，經審核確認後再加裝；首波先以四十三家百貨、賣場為對象，本月十五日前需提出改善方案，通過審核後再依各自期程進行。
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