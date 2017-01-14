| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉旗山、杉林農會 戰況激烈

2017-01-14

旗山 兩派人馬四人登記

〔記者黃佳琳／高雄報導〕四年一次的基層農會改選將在今年二月投票，三月底前完成新任總幹事遴聘。旗美區五個區農會選舉，以旗山、杉林兩區戰況最為激烈，內門、六龜及甲仙總幹事遴聘登記「同額」，選情相對穩定，杉林區甚至還成立競選總部，來勢洶洶，直接挑戰內場派。

旗山農會有石檻彰、李秀春、洪聖雄，挑戰現任總幹事吳建德，總計四人登記，為這次單一農會最多人登記的區農會。地方人士指出，雖然是四人登記，但實際上是兩派人馬對決，雙方各推兩人，避免遴選過程發生狀況。

其中，石、李是夫妻，兩人都在旗山農會信用部任職，此次喊出「溪洲大團結」的口號，獲得綠營政界支持；而洪、吳則是前市議員林義迪及曾任四屆農會總幹事的曾基賢力挺對象。雙方各出奇招，甚至還傳出「黑勢力」和「五個小朋友」介入，讓選情變得更加複雜。

杉林 挑戰者獲綠營大老相挺

杉林區農會的現任總幹事吳俊德，這次面臨警界退休的張世明挑戰，地方人士分析，張雖然沒有農會相關資歷，但獲得地方綠營大老等重要人士相挺，此次推出過半會員代表登記，聲勢不弱，讓吳面臨相當大的挑戰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
感謝震災支援 賴清德明赴日

感受愈深，行腳愈遠！二○六震災即將滿週年，市長賴清德繼在各縣市廟宇拜謝神明感恩之旅後，將於十六日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈南部〉旗山、杉林農會 戰況激烈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.