〈南部〉旗山、杉林農會 戰況激烈

2017-01-14

旗山 兩派人馬四人登記

〔記者黃佳琳／高雄報導〕四年一次的基層農會改選將在今年二月投票，三月底前完成新任總幹事遴聘。旗美區五個區農會選舉，以旗山、杉林兩區戰況最為激烈，內門、六龜及甲仙總幹事遴聘登記「同額」，選情相對穩定，杉林區甚至還成立競選總部，來勢洶洶，直接挑戰內場派。

旗山農會有石檻彰、李秀春、洪聖雄，挑戰現任總幹事吳建德，總計四人登記，為這次單一農會最多人登記的區農會。地方人士指出，雖然是四人登記，但實際上是兩派人馬對決，雙方各推兩人，避免遴選過程發生狀況。

其中，石、李是夫妻，兩人都在旗山農會信用部任職，此次喊出「溪洲大團結」的口號，獲得綠營政界支持；而洪、吳則是前市議員林義迪及曾任四屆農會總幹事的曾基賢力挺對象。雙方各出奇招，甚至還傳出「黑勢力」和「五個小朋友」介入，讓選情變得更加複雜。

杉林 挑戰者獲綠營大老相挺

杉林區農會的現任總幹事吳俊德，這次面臨警界退休的張世明挑戰，地方人士分析，張雖然沒有農會相關資歷，但獲得地方綠營大老等重要人士相挺，此次推出過半會員代表登記，聲勢不弱，讓吳面臨相當大的挑戰。