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〈南部〉站崗押人 旗山農會改選黑影幢幢

2017-01-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗美區是高雄農業重鎮，下月即將登場的農會理監事改選，地方派系變動將直接影響下屆高雄市長選情，重要性不容忽視。

代表家門口出現黑衣人站崗

向來競爭激烈的旗山農會選舉，竟傳出某派會員代表被對手派控制住行動，不但有人家門口被黑衣人站崗，阻止前往農會登記選舉資格，還有老農被強押到戶政機關重辦身分證件，並強迫簽下放棄選舉資格的切結書，黑影幢幢，檢警目前已介入偵辦中。

此次旗山農會選舉應選出會員代表四十五席，從當選的會員代表中推選出理監事、理事長等重要職務，再由當選的理事長指定總幹事人選，負責農業各項事務。據悉，外場派和內場派各推出卅多位會員代表人選，只要獲得廿三席以上，即可掌握農會。

老農被押辦證件逼簽棄選

昨天是農會會員代表選舉登記最後一天，據悉，旗山某派為阻擋對手當選人數過半，竟使出「奧步」，派「黑衣人」前往對手的會員代表家門口站崗，企圖製造壓力、迫使對方不敢出門登記；還有一名老農為了避免麻煩，把自己的證件和委託書等資料上繳，拜託己方人馬代他前往農會登記選舉資格，竟被對手派小弟強押到戶政機關重辦身分證件，再逼迫他簽下放棄選舉資格的切結書。

警︰老農自願退選未遭強迫

旗山警分局澄清，老農原本答應參選，後因考量年事已高決定退選，但又連繫不上所託幫他登記的友人，才請朋友陪他前往戶政事務所辦理新的身分證，再到農會填寫放棄參選申請書，沒有遭人強迫。

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  • 旗山農會選舉傳出為阻止對手當選，竟派小弟強押老農重辦身分證件，並逼簽棄選。（記者黃佳琳攝）

    旗山農會選舉傳出為阻止對手當選，竟派小弟強押老農重辦身分證件，並逼簽棄選。（記者黃佳琳攝）

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