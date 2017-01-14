〈南部〉新埤鄉代會主席 曾金寶被罷免
2017-01-14
11席鄉代9人同意
〔記者羅欣貞／屏東報導〕新埤鄉民代表會代表上月連署罷免主席曾金寶，全部十一位鄉代中，有九人連署，罷免案昨天進行投票，九名代表出席，全數同意罷免；曾金寶本人未出席，但表示早已預測罷免案會通過。
九位鄉代連署罷免理由大致為「代表會休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責」，連署案在上月二十日送至縣府。
依據地方制度法，主席罷免案需有代表總額三分之一以上簽署，備具正、副本向縣政府提出，縣府七日內將副本送代表會轉交被罷免人，被罷免人於收到副本後七日內將答辯書送交縣府，由縣府將罷免案與答辯書一併印送各代表。
另依規定，縣府應於收到罷免案後二十五天內召集臨時會，舉行罷免投票，由出席代表投票，應有代表總額過半數出席，同意罷免票達出席總數三分之二以上者通過。
鄉代會十一位代表中昨有九人出席，全數投下同意罷免票，人數超過門檻，罷免案通過。
無黨籍的主席曾金寶表示，已經把辦公室的東西收好搬走了，其實墊付款案本就是主席依權責來處理，他依法行事、問心無愧，當個陽春鄉代同樣可以繼續服務鄉親。
新埤鄉民代表會初步排定十八日進行補選，選出新任鄉代會主席。
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