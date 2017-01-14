〈南部〉台東促銷農漁產 屏東年貨街稽查
網路農場 42種超值限量產品特賣
〔記者張存薇、羅欣貞／綜合報導〕要過年了，快來選購優質伴手禮！台東縣政府農業處與各農、漁會合作，昨天起在台東網路農場推出「金雞報喜年節特賣會」，精選四十二種超值限量產品，歡迎民眾選購；屏東縣衛生局則啟動春節年貨街稽查計畫，在屏東市中正路與公勤二街交叉路口的北區市場，展開現場抽驗。
過年送禮還可以幫助農民！農業處長許瑞貴指出，台東縣網路農場、農產商城產品上架有一定標準及檢驗流程，由公部門為產品背書，希望讓消費者安心選購。
台東網路農場邁入第四年，已有上千件商品，許瑞貴說，台東農漁特產品品質好，今年由各農、漁會及台東縣有機農業發展協會聯合推出四十二種限量產品特賣，並提供八到九折優惠，即日起至二月十四日均可在台東網路農場買得到。
這次特賣會除了有台東好米、茶葉、咖啡，新港區漁會也推出黃金鯧、東海岸白蝦、飛魚卵香腸等漁鮮組合，也有送禮自用兩相宜的農特產品伴手禮組合，還有米餅、鮪魚糖、茶梅、紅藜穀物棒等休閒零嘴，東河鄉農會則推出特別的香丁環保洗潔液。
屏縣抽檢56件 上網公布結果
屏東縣副縣長吳麗雪昨天上午帶隊前往北區市場，除了向攤商拜早年、宣導食品安全，也以簡易試劑抽驗豆干等食品，是否含有過氧化氫或皂黃，現場初步抽驗均合格。
衛生局人員同時針對肉、水產加工品、南北乾貨、熟食、酸菜、糖果、餅乾等查核標示，並抽樣帶回進一步檢驗，共抽檢五十六件，檢驗結果將公布在衛生局、衛福部食品藥物管理署食品藥物消費者知識服務網，民眾可上網參閱。
衛生局準備屏東縣檢驗中心配製的簡易試劑，包括過氧化氫、皂黃試劑供民眾、攤商索取，另檢驗中心也提供一千份試劑，鄉親可於衛生局服務台及恆春、東港、潮州及內埔等衛生所免費領取。
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