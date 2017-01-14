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〈台北都會〉黑冠松鼠猴 動物園新朋友賣萌

2017-01-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市動物園新朋友亮相！由荷蘭Apenheul Zoo遠道而來的黑冠松鼠猴，即起在兒童動物區亮相。動物園佈置了浮球、輪胎等行為豐富化設施，增添黑冠松鼠猴生活樂趣，本就活潑好動的黑冠松鼠猴也十分賞臉的「照單全收」；動物園推薦民眾可以來考驗眼力，觀察牠們與松鼠猴外觀上的不同。

北市動物園從荷蘭Apenheul Zoo引進六隻六歲多的雄性黑冠松鼠猴，協助Apenheul Zoo照養這批「單身漢群」，並特別布置了竹子及麻繩等豐富化設施，只見黑冠松鼠猴們身手矯健的穿梭其中，保育員還在棲架與麻繩上掛了輪胎、浮球等行為豐富化設施，將瓜子、麵包蟲藏在其中增加取食難度，用食物誘惑黑冠松鼠猴動腦。

動物園表示，黑冠松鼠猴（Saimiri boliviensis）是南美洲中部熱帶雨林中的小型靈長類動物，樹棲型的黑冠松鼠猴，經常成群結隊地在樹冠頂層或中部覓食、活動，與原先就在兒童動物區的松鼠猴有類似的棲息地與習性，差別僅在於黑冠松鼠猴頭頂的黑色毛髮以及相較溫馴的個性。

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  • 黑冠松鼠猴與原先就在兒童動物區的松鼠猴有類似的棲息地與習性，差別僅在於黑冠松鼠猴頭頂的黑色毛髮，以及相較溫馴的個性。（北市動物園提供）

    黑冠松鼠猴與原先就在兒童動物區的松鼠猴有類似的棲息地與習性，差別僅在於黑冠松鼠猴頭頂的黑色毛髮，以及相較溫馴的個性。（北市動物園提供）

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