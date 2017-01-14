〈台北都會〉迪化年貨街稽查 30家違規

2017-01-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市法務局昨偕同商業處、衛生局等跨局處單位，前往迪化街年貨大街進行查核和輔導，昨共稽查一五三家攤商，發現卅家違規，包括標示不清、食材未覆蓋完整、食品直接擺在地面等，目前皆已輔導改善完成，食品標示和包裝也抽檢三九四五件皆符合規定。法務局說，即起進行為期十四天的稽查，每天都會有專員在場進行輔導，若發現違規將請攤商立即改進。

衛生局食藥處技正周建銘指出，今年元旦起有新的標示規定，宣稱含特定魚種的加工食品，若原料不含該魚種成分，則應依規定於品名加註口味或風味字樣，若查到成分標示不實，除要求立即下架，最高可罰四百萬元罰鍰。

一家無名攤商遭抽查發現商品產地標示不清，攤商辯稱標示上寫簡體字，並指若客人詢問，都會說明產地是中國，北市主任消保官何修蘭建議攤商，可以在明顯處擺放告示牌，刊載清楚產地、經銷商資訊等，並開出勸導單要求改進。

何修蘭呼籲，消費者採購年節食品要把握「不買標示不清」、「不買色澤過於鮮豔」、「不買來源不明的食品」等三不原則，另外也應仔細確認商家標示商品的計價單位，避免衍生消費爭議。

而御華生魷魚絲未做好食物覆蓋，聯合稽查小組也馬上要求業者改進。周建銘說，即食及試吃食品，需有防塵、防蟲等防污染設備，食材與地面及牆面需保持適當距離，年貨大街工作人員要穿著工作衣帽，若攤商在準備相關物品上有困難，衛生局可免費提供；冷凍食品則必須存放在負十八度以下。