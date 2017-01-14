〈台北都會〉信義商圈漲停車費以價制量 議員轟愚蠢

2017-01-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕每逢假日或辦活動，北市信義商圈四大停車場的日間停車費率每小時三十元，調漲到每小時六十元，今年還首度將調漲時間延長到農曆年前，以減少私人運具，但北市議員戴錫欽發現，市府「以價制量」手段，卻未降低停車場使用率，許多駕駛人事先也不知漲價，徒增民怨又未達減量目的，戴痛批是愚蠢政策。

4大停車場 農曆年前都漲價

對此，北市停車管理工程處表示，信義計畫區有方便的大眾運輸系統，希望民眾搭捷運或公車，否則道路塞車對地區交通不利，到農曆過年前，信義商圈活動熱絡，因此將調高停車費，未來都比照辦理。

戴錫欽指出，府前廣場、松壽廣場、信義廣場及忠信公園等四處地下停車場，日間停車費率每小時三十元，但市府在去年聖誕節及元旦連假，以及本月十四、十五及廿一、廿二日調漲為每小時六十元。

不過，戴錫欽直言，市府透過漲價手段，藉此減少民眾開車的意願，引導搭乘大眾運具，但檢視市府統計四處地下停車場調整前後的使用率，進場車輛卻沒有減少。

民眾多不知情 挨批搶錢惹怨

以信義廣場地下停車場為例，去年十二月三日未調整費率，早上九點至十點小型車停車數一五四輛，調漲費率的十二月廿四日，同時段進場車輛數一五五輛，戴錫欽痛批市府只是搶錢，「以價制量」未達減量目的，還徒增民怨，根本是愚蠢政策，市府應檢討。

停管處說，不調高費率，會有更多車輛進入信義區，使得車輛塞在松仁路、松壽路、基隆路等，車子停不進來，雖然場內車輛還是很多，但對周圍交通有幫助，未來也會加強宣傳，包括網站、APP、跑馬燈各種管道，讓駕駛人了解費率調整。