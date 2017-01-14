| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽油降0.3元 柴油0.4元 疑天雨路滑 三峽老夫妻騎車撞吊車命危
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北燈節擬封中華路 封多久無共識

2017-01-14

交維計畫改來改去

〔記者沈佩瑤、郭逸／台北報導〕台北燈節將在二月四日登場，今年首度移師北市西區，北門、中山堂一路延伸至西門町，整條中華路有光雕、彩蛋區及燈區，二月十一日晚間還有嘉年華踩街活動，預計封閉中華路一段（忠孝西路至成都路）；據了解，觀傳局交通維持計畫改來改去，至今未提送修改版計畫至交通局審理，交通局擔憂封路影響交通，觀傳局長簡余晏卻在會議中力排眾議「全封」，市長柯文哲則同意簡的提議，專業與宣傳間產生落差。

依規定，交維計畫最遲要在活動一個月前提出，觀傳局去年十一月廿二日把相關文件提送到交通局。交通局長張哲揚證實，主辦單位希望能從中華路、忠孝西路口封至中華路、成都路口，原本規劃封慢車道一至兩天，但中華路是南北向交通要道，公車路線多，若封超過一天絕對不可行，再加上花車高度較高，不僅可能撞到沿途交通號誌，福星國小旁也有陸橋。

預定下週開會審查

據市府人員透露，開會時，市府人員提醒觀傳局踩街活動盡量不要封閉中華路，但簡余晏認為沒有問題，柯文哲也接受，最後交通單位建議，路可以全封，但時間要控制在八小時內，初步預計封路時間為中午十二點到晚上八點。

張哲揚坦言，既然不能不辦活動，那就要讓活動順暢走完，說不擔心塞車是騙人的，已告知主辦單位如何修改交維計畫，但原定週五要收到修改版計畫，卻還未收到，目前預定下週一或週二開交維計畫審查會議。

對此，觀傳局副局長陳譽馨僅說，會在二月十一日晚間舉辦嘉年華踩街活動，但「遊行的內容和動線都還在討論」。交通工程管制處處長謝銘鴻表示，若觀傳局屬意封路舉辦嘉年華踩街活動，交工處會提出專業建議，提醒觀傳局做好替代動線及交通管制的方案。

議員提醒不要硬幹

對於市府有意封閉中華路舉辦嘉年華踩街活動，在地市議員鍾小平直言「無能的市政府」，他認為觀傳局要參考交通局的專業意見，否則舉辦踩街活動、放煙火想討好民眾，忽略交通問題就會流失民心，「到時候會出大事，不要硬幹。」市議員童仲彥則說，市府各單位不該本位主義，居然在燈節前一個月還沒協調好，局處互踢皮球，市長民調只會更低。

廣告
  • 台北燈節今年首度移師北市西區，從北門、中山堂一路延伸至西門町，整條中華路有光雕、彩蛋區及燈區。圖為去年底「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動。（記者羅沛德攝）

    台北燈節今年首度移師北市西區，從北門、中山堂一路延伸至西門町，整條中華路有光雕、彩蛋區及燈區。圖為去年底「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北燈節 封路
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
頂樓加蓋藏基地台 天線偽裝水塔

有民眾檢舉，中和區中興街一一五巷某五層樓公寓頂樓違法架設行動電話基地台、並偽裝成水塔避人耳目，黃姓婦人抱怨一年多來不明原因頭痛、晚上睡不著覺…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈台北都會〉台北燈節擬封中華路 封多久無共識


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.