〈台北都會〉台北燈節擬封中華路 封多久無共識

2017-01-14

交維計畫改來改去

〔記者沈佩瑤、郭逸／台北報導〕台北燈節將在二月四日登場，今年首度移師北市西區，北門、中山堂一路延伸至西門町，整條中華路有光雕、彩蛋區及燈區，二月十一日晚間還有嘉年華踩街活動，預計封閉中華路一段（忠孝西路至成都路）；據了解，觀傳局交通維持計畫改來改去，至今未提送修改版計畫至交通局審理，交通局擔憂封路影響交通，觀傳局長簡余晏卻在會議中力排眾議「全封」，市長柯文哲則同意簡的提議，專業與宣傳間產生落差。

依規定，交維計畫最遲要在活動一個月前提出，觀傳局去年十一月廿二日把相關文件提送到交通局。交通局長張哲揚證實，主辦單位希望能從中華路、忠孝西路口封至中華路、成都路口，原本規劃封慢車道一至兩天，但中華路是南北向交通要道，公車路線多，若封超過一天絕對不可行，再加上花車高度較高，不僅可能撞到沿途交通號誌，福星國小旁也有陸橋。

預定下週開會審查

據市府人員透露，開會時，市府人員提醒觀傳局踩街活動盡量不要封閉中華路，但簡余晏認為沒有問題，柯文哲也接受，最後交通單位建議，路可以全封，但時間要控制在八小時內，初步預計封路時間為中午十二點到晚上八點。

張哲揚坦言，既然不能不辦活動，那就要讓活動順暢走完，說不擔心塞車是騙人的，已告知主辦單位如何修改交維計畫，但原定週五要收到修改版計畫，卻還未收到，目前預定下週一或週二開交維計畫審查會議。

對此，觀傳局副局長陳譽馨僅說，會在二月十一日晚間舉辦嘉年華踩街活動，但「遊行的內容和動線都還在討論」。交通工程管制處處長謝銘鴻表示，若觀傳局屬意封路舉辦嘉年華踩街活動，交工處會提出專業建議，提醒觀傳局做好替代動線及交通管制的方案。

議員提醒不要硬幹

對於市府有意封閉中華路舉辦嘉年華踩街活動，在地市議員鍾小平直言「無能的市政府」，他認為觀傳局要參考交通局的專業意見，否則舉辦踩街活動、放煙火想討好民眾，忽略交通問題就會流失民心，「到時候會出大事，不要硬幹。」市議員童仲彥則說，市府各單位不該本位主義，居然在燈節前一個月還沒協調好，局處互踢皮球，市長民調只會更低。