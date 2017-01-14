〈台北都會〉疑明清屯兵古砲 金沙出土

2017-01-14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮田浦一門疑似古砲出土，金門縣文化局研判，古砲很可能是明、清時期屯兵留下，為當地曾是海防重鎮的重要佐證，將邀請專家進一步考證。

金沙鎮狗嶼灣進行產業道路整理時，怪手意外挖出一門長約一．二公尺的疑古砲；金門縣戰役史蹟學會理事長陳自強表示，該砲外觀雖鏽蝕嚴重、模糊難辨，但根據附近所在的田浦古城位置研判，應屬明、清時期屯兵遺留的古砲。