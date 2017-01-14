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〈台北都會〉鵟揹發報器 飛萬公里安返

2017-01-14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處委託台灣猛禽研究會調查鵟遷移路徑，兩隻「揹著發報器的鵟」飛行八千至一萬一千多公里後，安返金門，完整記錄鵟北返南遷路徑，是國內首度解開鵟遷徙之謎。

完整記錄北返南遷路徑

金管處委託台灣猛禽研究會教授劉小如、許育誠研究團隊，一○四年十一月在金門東沙尾一帶，為三隻鵟繫上GPS-GSM發報器放飛，其中兩隻於去年十一月飛返金門，並帶回遷移資訊。

根據衛星資料顯示，鵟於繫放後隔年四月北返，經中國福建、江西、浙江等省，一路往北飛至俄羅斯，在度夏地停留二至四個月後，九月陸續南遷，前後飛行八千多公里至一萬一千公里，安返金門。

金管處表示，一○三年進行金門猛禽生態調查，曾將兩隻鵟繫上衛星追蹤器，可惜當時僅記錄到北返，未能成功記錄到南遷路線，這次是首度完整記錄北返南遷路徑。

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  • 繫上發報器的鵟。（金門國家公園管理處提供）

    繫上發報器的鵟。（金門國家公園管理處提供）

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