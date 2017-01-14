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〈台北都會〉《新北市長選舉 媒體民調》和賴清德有拚 侯宜友：沒意義

2017-01-14

〔記者何玉華／新北報導〕「美麗島電子報」昨天公布新北市長選舉民調，在「擔任市長的適合度」上，現任副市長侯友宜領先包括台南市長賴清德在內的其他人選，侯友宜對此直呼沒有意義，「沒有比賽，就沒有高低」。

台南市長賴清德是否參選二○一八新北市長，態度尚不明朗，各界屢屢以他為民進黨人選，與國民黨的侯友宜比較，最新公布的民調顯示，侯友宜的適任度領先賴清德；但在一對一競選時的投票上，賴清德（四十三．八％）以七．二％領先侯友宜（三十六．六％）。

侯友宜昨天受訪表示，現在公布民調「根本沒有意義，不需要討論，就算要討論也還太早」，他認為，現在最重要的問題是一例一休造成的物價波動，民眾的薪資沒有改變，就要過年了，民眾怎麼辦？

民進黨除了賴清德，其他浮上檯面人選互比獲得的支持度分別為吳秉叡七．四％、羅致政六．九％、高志鵬三．一％；吳秉叡認為，距離選舉時間還久，民調結果參考用，好的就警惕，不好的就加油，他照原計畫會在年後適當時間向鄉親報告動向。

羅致政則認為，從民調看來，中央執政表現不佳影響選民看法，民進黨支持者的表態率偏低，且現在做民調還言之過早；高志鵬說他還在評估考量中，對民調沒將人氣高的前行政院長游錫堃納入，也感到不解。

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  • 《美麗島電子報》公布新北市長選舉民調，侯友宜在「擔任市長的適合度」上支持度最高。 （記者何玉華攝）

    《美麗島電子報》公布新北市長選舉民調，侯友宜在「擔任市長的適合度」上支持度最高。 （記者何玉華攝）

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