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〈台北都會〉可食機油塗包子 店家暫停營業

2017-01-14

業者坦承 產品預防性下架

〔記者翁聿煌／新北報導〕驚！有包子店的離職員工，在爆料公社指控原上班的中和區包子工廠珍典食品公司，使用食用級機械軌道潤滑油「WHITE-OIL P-350」，塗抹在各式包子表面以防止沾黏，食藥署及衛生局昨登門稽查。林姓業者承認以食用級潤滑機油塗抹包子，食藥署認為該油雖可與食物接觸，但仍不宜直接塗抹食物上，已要求暫停作業、停止販售、封存產品，下游業者預防性下架，並已抽驗產品。

該工廠每日生產各式包子四千餘個，業者指出，該油為可食用性礦物油，主要是用來潤滑機器，業者當場拿出SGS檢驗報告，指這種機械軌道潤滑油可用於食物，但稽查人員檢查製作流程，發覺食品會與該潤滑油直接接觸，超量接觸是否危害人體？經討論，決以高標準看待，要求停止販售及預防性下架。

食藥署指出，「WHITE-OIL P-350」應只用於麵團分割機的軌道潤滑，違反食安法第十五條第一項第九款「從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康」之規定，得處以六萬至二億元罰鍰。

離職員工在臉書「爆料公社」指控，公司將「機械油」塗抹在包子、小籠包、豆沙包、芋泥包等，用來防止沾黏，「機械油」的油桶上有標示非動物性油品，禁止用於食品添加物。

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  • 中和這家包子工廠遭離職員工爆料，使用食用級機械軌道潤滑油塗抹包子，昨天業者鐵門拉下。（記者翁聿煌攝）

    中和這家包子工廠遭離職員工爆料，使用食用級機械軌道潤滑油塗抹包子，昨天業者鐵門拉下。（記者翁聿煌攝）

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