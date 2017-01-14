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〈台北都會〉新店高中師生集資 送年菜慰獨老

2017-01-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕歲末年終，關心社會弱勢！新店高中學生班聯會為華山基金會募集五十四組獨居老人年菜，並將以定期探視、陪伴等方式，長期關懷守護長者；另一方面，創世基金會邀請植物人家屬包團圓餃子，為尾牙募款集氣，爭取各界經費資助。

新店高中今年學生班聯會策畫「一班一年菜、一社一老人」，與華山基金會合作，每班募集一桌年菜，未來社團還將定期探視、陪伴，長期關懷守護長者；師生共募集十萬餘元，採購五十四組年菜後，剩餘金額將做為長期照護金。

此外，創世基金會新店分會正為籌措「植物人雙軌服務暨第廿七屆寒士吃飽卅尾牙」經費苦惱，創世新店院長張淑娟說，活動將於廿二日全台同步舉辦，經費僅募集六成，期盼民眾不論是揪團響應認桌五千元，或是應急紅包五百元，都可幫助寒士過好年。

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  • 新店高中師生為社區獨老募得54組年菜。（記者翁聿煌攝）

    新店高中師生為社區獨老募得54組年菜。（記者翁聿煌攝）

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