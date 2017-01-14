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〈台北都會〉社會好有愛 助弱物資湧新北實物銀行

2017-01-14

〔記者何玉華／新北報導〕年關近，各界愛心物資湧入新北市實物銀行，除社團、宮廟、基金會發起愛心圍爐，還有許多知名業者捐贈電鍋、棉被、年菜等，社會局辦公室走道、會議室堆滿各式物資，社會局同仁和替代役忙著整理、裝袋、分送，宛如量販店的理貨人員。

各界捐贈的物資有電鍋、棉被、年菜、肉鬆、嬰幼兒奶粉、麵條、罐頭等，實物銀行小組社工督導楊祥鈺說，較大宗的有台灣松下電器捐二八一台電子鍋，家樂福捐四五○份福袋，新東陽捐四五八包一公斤裝肉鬆，OK超商捐二五○份年菜，台塑食品捐五百份雞湯年菜，愛買量販店捐調理醬、茶罐、楊桃蜜等，德里公司捐披肩毯、袖毯，千康公司捐大阪燒粉，華夏公益協會和淡水河廣播電台分別捐毛帽和毛毯各一百多件，還有宮廟捐贈白米、麵條、罐頭等，連台灣期貨交易公司也捐贈肉鬆和香菇禮盒各二百份。

由於品項繁多，實物銀行小組動員分裝成一包包的福袋，再透過各區社福中心人員即時分送給平時關懷服務的個案家庭，部分則在圍爐活動時送給弱勢家庭。

社會局長張錦麗指示同仁盡快將食品和年菜等送到案家，也提醒民眾善用、惜食，「損有餘，補不足」，分享、傳播社會的愛心。

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  • 實物銀行小組及替代役忙著分裝各界捐贈的物資，即時分送給需要的弱勢家庭。（記者何玉華攝）

    實物銀行小組及替代役忙著分裝各界捐贈的物資，即時分送給需要的弱勢家庭。（記者何玉華攝）

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