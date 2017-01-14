〈北部〉反對羅運建風雨球場 民嗆街頭抗爭
縣府澄清 絕不砍落羽松
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府計畫在羅東運動公園興建風雨球場，遭網友質疑破壞公園落羽松生態，縣府昨召開說明會澄清，絕不會砍伐任何一棵落羽松，不實指謫無助於公共議題討論與辯證。但有民代批評，縣府未召開公聽會，不排除街頭抗爭；縣府回應，會聽取民眾意見，整合出對環境衝擊最小的興建方案。
薛長興公司去年捐贈六千萬元給縣政府，要在羅東運動公園興建風雨球場（樂活館），佔地○．三六公頃，高約十三公尺，工程進入規劃階段。近日卻在網路引起論戰，有人認為場館破壞公園生態；贊成網友則認為，宜蘭多雨興建室內場館有必要，且運動公園本來就可蓋風雨球場。
議員：公民對話接受挑戰
議題發酵多日，縣府昨召開說明會，由秘書長賴錫祿主持，約有廿名民眾到場關切，縣議員劉添梧、薛呈懿、黃素琴及羅東鎮民代表許俊仁等人也都到場。薛呈懿說，縣府應公開資訊，向民眾清楚說明風雨場館的功能與定位，開啟公民對話機制接受挑戰。
劉添梧、黃素琴指出，羅運是縣民休閒的主要場所，要興建風雨球場必須提出來討論，若要興建須加進綠建築概念，才能符合環保立縣理念；許俊仁說，從未接到羅運要建風雨球場的通知，縣府應召開公聽會，否則不排除號召街頭抗爭。
賴錫祿說，前縣長陳定南建立羅東運動公園的原意，就是將「公園」與「運動設施」融合，規劃之初將運動場館及公園分區設計，風雨球場場址原本就是運動設施的預留場地，場館距離落羽松群有十三公尺，絕對不會砍伐任何一棵樹。
賴錫祿指出，民眾對公共事務的批評與建議，縣府虛心接受，但應出於事實，避免因誤解而對立，仍在設計規劃的廣場，承受砍樹、破壞綠地、有礙景觀的指謫，不僅與事實相去甚遠，也要付出可貴的社會成本，無助議題的討論與辯證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 宋仲基回禮朴寶劍 台灣合體
- 五月天才子化聲蝙蝠俠 騙倒粉絲
- 自由廣場》期待台灣大鼻民主
- 美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式
- 就職大典將舉行 川普募得九千多萬美元
- 鄭秀文計誘張孝全 候選精主
- 李佳薇見分身 感動噴淚 師姊Jolin送造型翻糖蛋糕打氣
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 老屋快篩 政院擬補助8千元
- 瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界
- 蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招
- 閨密門醜聞》逮不逮三星少東 韓檢最快今決定
- 化身推銷員 蔡總統助薩國行銷咖啡
- 洪詩搶不到張立昂 哭~哭~
- 李恩不貪功 在台銀尋解放
- 郝吳柱同台 致詞鬥機鋒
- 北京操弄奈國 蔡英文：無助兩岸關係
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 神全評美日球風︰哪種都好 擇一貫徹最重要
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 必備武器 高中射手「話」三分
- 三巨頭拔塞 勇士「星」情好
- 不知愛妻已逃出 廠長衝回火場亡
- 朵朵小語 合一
- 鈴木亞美當媽咪了 擁嫩兒報喜
- 挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯
- 安以軒高衩 鬥豔Swarovski─不愛疊戴飾品 偏愛簡單大方 低調色彩最上心
- 愛投外線 馬怡鴻：恐忽略基本功
- 01/14 各報重點新聞一覽
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 挖川普召妓 初選對手傑伯．布希是幕後雇主？
- 川普提名白宮國家安全顧問與俄大使通話
- 偷電五花八門 被逮到得不償失
- 陳玉勳掃到無妄之災 躲進健忘村忘憂
- 《謠言終結站》 網傳流感很要命 預防方法卻很瞎
- 李明川造型師 變身綜藝咖
- 社論》戶外大晴天 屋內連夜雨
標題：〈北部〉反對羅運建風雨球場 民嗆街頭抗爭
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email