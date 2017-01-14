〈北部〉反對羅運建風雨球場 民嗆街頭抗爭

2017-01-14

縣府澄清 絕不砍落羽松

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府計畫在羅東運動公園興建風雨球場，遭網友質疑破壞公園落羽松生態，縣府昨召開說明會澄清，絕不會砍伐任何一棵落羽松，不實指謫無助於公共議題討論與辯證。但有民代批評，縣府未召開公聽會，不排除街頭抗爭；縣府回應，會聽取民眾意見，整合出對環境衝擊最小的興建方案。

薛長興公司去年捐贈六千萬元給縣政府，要在羅東運動公園興建風雨球場（樂活館），佔地○．三六公頃，高約十三公尺，工程進入規劃階段。近日卻在網路引起論戰，有人認為場館破壞公園生態；贊成網友則認為，宜蘭多雨興建室內場館有必要，且運動公園本來就可蓋風雨球場。

議員：公民對話接受挑戰

議題發酵多日，縣府昨召開說明會，由秘書長賴錫祿主持，約有廿名民眾到場關切，縣議員劉添梧、薛呈懿、黃素琴及羅東鎮民代表許俊仁等人也都到場。薛呈懿說，縣府應公開資訊，向民眾清楚說明風雨場館的功能與定位，開啟公民對話機制接受挑戰。

劉添梧、黃素琴指出，羅運是縣民休閒的主要場所，要興建風雨球場必須提出來討論，若要興建須加進綠建築概念，才能符合環保立縣理念；許俊仁說，從未接到羅運要建風雨球場的通知，縣府應召開公聽會，否則不排除號召街頭抗爭。

賴錫祿說，前縣長陳定南建立羅東運動公園的原意，就是將「公園」與「運動設施」融合，規劃之初將運動場館及公園分區設計，風雨球場場址原本就是運動設施的預留場地，場館距離落羽松群有十三公尺，絕對不會砍伐任何一棵樹。

賴錫祿指出，民眾對公共事務的批評與建議，縣府虛心接受，但應出於事實，避免因誤解而對立，仍在設計規劃的廣場，承受砍樹、破壞綠地、有礙景觀的指謫，不僅與事實相去甚遠，也要付出可貴的社會成本，無助議題的討論與辯證。