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〈北部〉三星花海滿年味 金雞入花田報喜

2017-01-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放，散發濃濃年味。

報喜金雞是一對Q版公、母雞，公雞高三．五公尺，母雞二．七公尺，彩繪成金黃色調，外表鮮艷明亮，相當討喜；「金雞入花田」儀式啟動後，兩隻吉祥物被抬上貨車，由三星鄉長黃錫墉領軍踩街，幼兒園小朋友、大鼓隊、神將團隨行陪同，沿途鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

踩街隊伍抵達三星中油加油站對面的主園區後，大吊車把報喜金雞吊進園區就定位，象徵三星花海嘉年華揭幕；園區除了金雞吉祥物，另有銀柳隧道、燈籠廊道、地景花園、宜蘭監獄受刑人製作的花燈，即日起開放參觀，活動將持續到元宵節。

黃錫墉說，三星花海嘉年華主園區，規劃五公頃大的油菜花田，因受雨勢影響，延到春節期間開花，一公里外的雙和農地重劃區，栽種七十公頃波斯菊，現已百花齊放，歡迎遊客到三星鄉踏青賞花。

報喜金雞由在地工藝達人蔡文濱、謝美娥夫婦設計監造，屬鋼架結構，外貼竹片；雞冠、雞爪、雞尾等部位也都做的很精細，四名工作人員耗時兩個月打造而成，展現雞年新希望，成為花海嘉年華會主園區的亮點。

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  • 雙和農地重劃區的波斯菊百花齊放。（記者江志雄攝）

    雙和農地重劃區的波斯菊百花齊放。（記者江志雄攝）

  • 報喜金雞吉祥物，成為三星花海嘉年華主園區的亮點。（記者江志雄攝）

    報喜金雞吉祥物，成為三星花海嘉年華主園區的亮點。（記者江志雄攝）

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三星花海滿年味 金雞入花田報喜

宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…

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