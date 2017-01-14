〈北部〉花蓮議員補助120萬 化仁國中樂器、服裝到位

2017-01-14

布鞋纏黑膠帶創意 議員打趣面子掛不住

〔記者花孟璟／花蓮報導〕參加全縣音樂比賽卻沒錢買表演衣鞋，花蓮吉安鄉化仁國中打擊樂團老師「突發奇想」，讓學生在布鞋上纏黑膠帶，上了媒體版面引發各界關切！兩週後議員補助款共一百二十萬元「一次到位」，為團員購買樂器、制服及皮鞋等，昨天舉辦捐贈典禮，縣議員謝國榮打趣：「學校不要太有創意，大家面子掛不住啊」！

花蓮縣吉安鄉化仁國中去年九月成立打擊樂團，因學區家長經濟條件大多普通，十六名團員多數均無音樂基礎，還是第一次加入樂團，連樂器也是跟隔壁的化仁國小借用，練習十分克難。

打擊樂團隊長八年級的林富祥說，他負責高音木琴樂器，平常在校還能用樂器練習，回到家「只能在床上用枕頭、小東西排成琴鍵形狀」敲擊練習；去年底為了參加花蓮縣學生音樂比賽，團員找直笛隊借來白上衣等服裝，沒有統一的黑皮鞋，師生突發奇想「用黑色膠帶纏一纏」就好，如此也節省了買鞋的花費。

十多天前，學生黑膠帶纏鞋的故事被媒體披露，寫成「窮到沒錢買鞋」，讓縣府、議會及教育界人士都覺大失面子，有民代抱怨「缺經費買樂器要講啊！」甚至還被質疑「新聞有造假嫌疑，學校並不是完全沒樂器啊！」這也讓校方承受不小壓力，學校音樂老師則說，沒想到膠帶纏鞋子事件「引起這麼大的關注」！

不用再借樂器 學生手寫感謝狀感恩

為此，包括縣議員謝國榮、笛布斯．顗賚等四處奔走，還有熱心志工幫忙，包括議員補助款及小額捐款等共湊得一百二十萬元，給學生購買高、中、低音木琴、鼓等樂器，讓學生「終於不用再找別的學校去借」，學生說「可以有更充足的時間練習了」。

補助款最大戶是縣議員謝國榮的一百萬元，笛布斯則出二十萬元。謝國榮「能幫助孩子勇於築夢」很有意義；笛布斯．顗賚則鼓勵學生「盡情發揮天賦」。

校長梁仲志說，學校先前估計，要給學生買齊樂器，經費至少一百二十萬元至一百三十萬元，能夠一次到位只有「感恩、再感恩」；而學生們還手寫感謝狀送給縣議員及捐款志工表達謝意。