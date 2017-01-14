〈北部〉寒夜送暖 林智堅訪視街友

2017-01-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕近日大陸冷氣團南下，許多露宿街友沒有足夠保暖衣物，新竹市長林智堅說，他從元旦至今已訪視三十三名街友，提供臨時夜宿服務和外套、睡袋等保暖物資，讓每位市民都能在寒冬中感受溫暖。

林智堅說，他指示社會處持續發放禦寒衣物與暖暖包，協助度過寒冬，元旦至今除訪視三十三名街友，市府也提供十一名街友禦寒衣物，還有一百二十二人使用夜宿服務。

市府社會處指出，市府結合竹安公益慈善協會等民間團體，由社會處與民間社工定期訪查街友常出現的區域，告知街友低溫資訊，並協助遷移至可避寒地點，關心健康狀況，而只要氣溫低於攝氏十五度，就會啟動「遊民低溫關懷機制」。

社會處呼籲，許多街友有心血管等慢性疾病，溫度驟然下降易引發中風、心臟病發作，請街友們加強保暖，切勿以飲酒來避寒，造成身體失溫危及生命。