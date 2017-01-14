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〈北部〉做公益 阿斌哥、懷舊兩協會助弱

2017-01-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣阿斌哥大愛協會辦理「愛心暖心助弱」公益演唱會，邀請台語金曲歌王翁立友等人演唱，並捐贈入場券給新苗發展中心、幼安教養院，招待院生欣賞；苗栗縣懷舊音樂公益慈善推廣協會，昨天也把公益慈善晚會及募款所得共卅七萬元，捐贈縣內十六個社福團體與學校。

阿斌哥大愛協會長期號召大眾投身苗縣貧苦人家急難救助、提供海線地區獨老、寒戶午餐，縣內已有後龍、通霄、西湖服務站。

協會與縣府合作，邀請翁立友、謝金晶、梁智凱及縣內大同高中校長蔡芸芸領軍的愛秀樂團，於二月十八日晚間七點廿分，在苗北演藝廳舉辦公益演唱會，票價八百元，所得捐做縣內急難救助，購票可洽037-733198。

苗栗縣懷舊音樂公益慈善推廣協會，連續四年舉辦公益慈善晚會；協會理事長、縣議員邱鎮軍表示，「為善不欲人知」的觀念要改變，要讓大家都知道，才能號召社會大眾一起伸出援手；他也特別感謝台灣中油股份有限公司苗栗探採事業部的多年支持，今年更結合七十週年慶，在英才夜市廣場，發送物資給苗市廿八里弱勢家庭。

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  • 苗栗縣懷舊音樂公益慈善推廣協會，把公益慈善晚會及募款所得共37萬元，捐贈縣內16個社福團體與學校。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣懷舊音樂公益慈善推廣協會，把公益慈善晚會及募款所得共37萬元，捐贈縣內16個社福團體與學校。（記者彭健禮攝）

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