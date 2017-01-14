| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉鎮西堡超馬女跑者作弊 團長道歉

2017-01-14

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉八日舉辦的鎮西堡祖靈之鑰超級馬拉松，賽後有選手發現一名女選手上坡跑得比下坡還快，異常表現贏過不少男跑者，不少人質疑諷刺：「是傳說的瞬間移動？」「外星人！」該選手的團長後來在臉書發文坦承「坐車代跑」作弊，並向主辦單位十三知路跑協會會長蔡佾錩道歉。

坦承女選手坐車代跑

蔡佾錩說，這場比賽有兩千多名選手參加，每名選手的表現都要受到檢驗，這名女選手率先通過折返點的表現「異常優異」，攝影師還把這段影片放在臉書讓大家欣賞，沒想到其他選手和各站裁判紛紛提出不合理之處，她的作弊行為終於被揭露。

影片中，率先通過折返點的女跑者臉不紅、氣不喘，看起來相當輕鬆，大家起初覺得她很神，後來發現疑點甚多，同場選手討論認為「一定有鬼」，才發現女跑者根本是使出「瞬間移動」的作弊大絕招。

楊姓團長在道歉文中說，他帶領的女跑者被虛榮心蒙蔽了，做了以汽車代跑的行為，十分可恥也不可取，內心也非常不安，他賽後已經向主辦單位請求撤銷成績，並向各界致歉。

蔡佾錩說，國內能有這種實力的選手都是熟面孔，大家常在一起練習交流，突然有個陌生選手衝在最前面，明眼人一看就知道有問題，既然楊團長已出面道歉，他也會持續聯繫該名女選手，希望能得知她是否真心悔過。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
三星花海滿年味 金雞入花田報喜

宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈北部〉鎮西堡超馬女跑者作弊 團長道歉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.