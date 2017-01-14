〈北部〉鎮西堡超馬女跑者作弊 團長道歉
2017-01-14
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉八日舉辦的鎮西堡祖靈之鑰超級馬拉松，賽後有選手發現一名女選手上坡跑得比下坡還快，異常表現贏過不少男跑者，不少人質疑諷刺：「是傳說的瞬間移動？」「外星人！」該選手的團長後來在臉書發文坦承「坐車代跑」作弊，並向主辦單位十三知路跑協會會長蔡佾錩道歉。
坦承女選手坐車代跑
蔡佾錩說，這場比賽有兩千多名選手參加，每名選手的表現都要受到檢驗，這名女選手率先通過折返點的表現「異常優異」，攝影師還把這段影片放在臉書讓大家欣賞，沒想到其他選手和各站裁判紛紛提出不合理之處，她的作弊行為終於被揭露。
影片中，率先通過折返點的女跑者臉不紅、氣不喘，看起來相當輕鬆，大家起初覺得她很神，後來發現疑點甚多，同場選手討論認為「一定有鬼」，才發現女跑者根本是使出「瞬間移動」的作弊大絕招。
楊姓團長在道歉文中說，他帶領的女跑者被虛榮心蒙蔽了，做了以汽車代跑的行為，十分可恥也不可取，內心也非常不安，他賽後已經向主辦單位請求撤銷成績，並向各界致歉。
蔡佾錩說，國內能有這種實力的選手都是熟面孔，大家常在一起練習交流，突然有個陌生選手衝在最前面，明眼人一看就知道有問題，既然楊團長已出面道歉，他也會持續聯繫該名女選手，希望能得知她是否真心悔過。
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