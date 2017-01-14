〈北部〉商標、商號相近 全聯不動產涉侵權
〔記者彭健禮、楊雅民／綜合報導〕苗栗縣後龍高鐵特定區內的全聯不動產開發，招牌設計與「全聯福利中心」同樣採藍、紅色調；全聯福利中心認為混淆消費者，誤以為全聯不動產開發是全聯福利中心的事業體，提告侵害商標權及著作財產權。苗栗地檢署偵結，依違反著作權法、商標法起訴全聯不動產開發。
易混淆消費者 全聯福利中心提告
全聯不動產開發涂姓經理表示，公司商標於一○三年十二月間獲經濟部智慧財產局商標註冊認證，而全聯福利中心於一○四年八月間才取得；兩公司販售不同類別商品，沒有侵權情事。全聯福利中心對此案則不予回應。
全聯不動產︰和解中 下月底前更名
涂姓經理說，公司曾請教律師，律師認為保留「全聯」商標機會很高，但團隊認為，做生意以和為貴，並衡量日後官司興訟時間與成本，已向全聯福利中心表達和解之意，若雙方能達成和解，預計二月底前拆除招牌，換新名。
全聯福利中心在全國有七百多家門市，為全台最大連鎖超市，商標為藍底、紅橫帶，上方覆有白色圓環、內有英文字母倒Ｗ、Ｖ疊砌像山的圖樣。
全聯不動產開發的商標，則同樣是藍底、紅橫帶，上覆白色圓環，但圓環上半部，以白色英文字Well fair構成，環中的圖案則是三個「√」。
檢察官表示，全聯不動產開發的商標沒有問題，但招牌使用的「全聯」字樣與藍底紅帶的圖及文字，確實有導致消費者混淆誤認之虞，涉犯侵害他人之著作財產權，因此提起公訴。
涂姓經理說，公司商標與全聯福利中心的商標乍看相似，細部卻不同；公司商標顏色採用國旗三原色，白色象徵與客戶之間坦白、紅色象徵業務奮鬥精神、藍色代表做人光明磊落。商號部分，是希望同事「全」心全力投入工作，客戶也能夠「聯」翩而至。
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