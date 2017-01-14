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〈北部〉預測春雨偏少 新竹穩定供水到5月

2017-01-14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去年十二月以來降雨量持續減少，加上中央氣象局預估今年春雨正常偏少，水利單位開會研商因應；經濟部水利署北區水資源局昨天表示，預期新竹地區可穩定供水到五月，一期稻作也可如期供灌，但將加強灌溉管理，並請民眾節約用水，以度過今年枯水期。

一期稻供灌 將加強灌溉管理

竹北市民最近發現新竹主要水源的頭前溪水量似乎有明顯減少，擔心會出現缺水問題，北區水資源局副局長邱忠川表示，因應去年十二月以來降雨量持續減少，昨天邀集轄區水庫、自來水、水利會和新竹科學工業園區管理局等單位開會研商。

針對新竹地區供水，邱忠川說，目前寶山水庫和寶二水庫蓄水量合計三千一百五十萬噸、蓄水率八十．五％，水情尚屬穩定，但目前是枯水期，頭前溪水量由每日廿五萬噸降低為十六萬噸，且依氣象局資料，一、二月降雨機率正常偏少。

邱忠川表示，新竹地區民生及公共給水每日約五十一萬噸，其中因農業用水在頭前溪隆恩堰上游先行取水，所以隆恩堰一天最多可取水廿五萬噸供民生及公共給水，但枯水期只有十萬噸到二十萬噸之間，其他主要由水庫供給。

邱忠川說，為減輕寶山及寶二水庫的負擔，並確保未來公共給水無虞，會中決定請自來水公司三區處優先由隆恩堰取水每日十六萬噸，由寶山和寶二水庫供水每日卅一萬噸，上坪堰每日取水一萬噸，再加上永和山水庫支援每日三萬噸，以滿足新竹地區每日的用水需求，未來再視水情變化情形檢討調整。

至於一期稻作，仍如期在春節後陸續供灌，但會請桃園、石門、新竹水利會加強灌溉管理，以發揮有限水量的最大效益，也呼籲民眾一起節約用水。

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