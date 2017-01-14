〈北部〉介壽國小太陽發電 60坪一天有52度

2017-01-14

〔記者周敏鴻／復興報導〕去年暑假期間，復興區介壽國小在校舍屋頂設置六十坪大的太陽光電發電系統（見圖，環保局提供），目前每天可穩定發電五十二度，成為復興區太陽光電發電系統的示範點，吸引許多當地單位觀摩、響應。

設置免付費 賺錢兼隔熱

環保局昨天在介壽國小舉辦「公用房舍屋頂標租供設置太陽光電發電系統」觀摩說明會，邀請多所學校等擁有公用房舍的單位人員與會。環保局長沈志修說，設置太陽光電發電系統不用支付費用，設置單位還能有發電收入，透過觀摩說明會，希望吸引更多單位響應綠能政策。

介壽國小校長陳傳宗說，設置六十坪的太陽能板，每天就能有約五十二度的穩定發電量，而且安裝太陽能板還有屋舍隔熱效果，夏天相當涼快，也可將綠能概念導入小朋友的環境教育中，一舉數得。

沈志修說，市府積極推動綠能政策，希望能達到每年兩千萬度以上發電量目標，大約是五千七百戶家庭的年平均用電量，減碳量可超過一萬一千公噸，相當於廿八座大安森林公園年減碳量。