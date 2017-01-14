〈北部〉馬場抵償欠稅、費 拍賣「草泥馬」

2017-01-14

17日在富國法拍市

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署十七日上午九點於桃園區富國路一○○號的「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品是三匹馬及一隻俗稱「草泥馬」的羊駝。桃園分署說，龍潭區「格藍地馬術中心」因大環境不佳影響經營，積欠多年房屋稅、前員工勞健保費，業主希望藉由拍賣清償滯欠稅、費，讓馬場回復昔日風光。

桃園分署說，格藍地馬術中心於八○年代由日籍業主經營，是當時台灣馬術設備最齊全的專業馬場之一，十八年前還曾舉辦過亞洲盃馬術比賽，培育出不少專業馬術教練，後來轉型從事基礎馬術教學。但大環境不景氣，加上馬匹養育開銷龐大，業主積欠了約百萬元房屋稅、前員工勞健保費遲未清繳，被移送強制執行，分署日前派員到馬場與業主協調清償計畫。

桃園分署與業主達成協議，扣押五十多件動產，包括一匹大型馬、兩匹寵物馬及一隻羊駝，將於富國法拍市拍賣，所得抵償欠稅、費。其中，大型馬從毛色等研判，原以為是價值不菲的「汗血馬」，但馬場業主說，牠是匹十六歲的混血公閹馬。

還有汽車等可競標

桃園分署說，十七日的拍賣品除了馬匹、羊駝，另有十輛自小客車、小貨車及各式木雕、椅子、酒品，民眾只要攜帶身分證就可競標、撿便宜。