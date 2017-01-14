| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉馬場抵償欠稅、費 拍賣「草泥馬」

2017-01-14

17日在富國法拍市

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署十七日上午九點於桃園區富國路一○○號的「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品是三匹馬及一隻俗稱「草泥馬」的羊駝。桃園分署說，龍潭區「格藍地馬術中心」因大環境不佳影響經營，積欠多年房屋稅、前員工勞健保費，業主希望藉由拍賣清償滯欠稅、費，讓馬場回復昔日風光。

桃園分署說，格藍地馬術中心於八○年代由日籍業主經營，是當時台灣馬術設備最齊全的專業馬場之一，十八年前還曾舉辦過亞洲盃馬術比賽，培育出不少專業馬術教練，後來轉型從事基礎馬術教學。但大環境不景氣，加上馬匹養育開銷龐大，業主積欠了約百萬元房屋稅、前員工勞健保費遲未清繳，被移送強制執行，分署日前派員到馬場與業主協調清償計畫。

桃園分署與業主達成協議，扣押五十多件動產，包括一匹大型馬、兩匹寵物馬及一隻羊駝，將於富國法拍市拍賣，所得抵償欠稅、費。其中，大型馬從毛色等研判，原以為是價值不菲的「汗血馬」，但馬場業主說，牠是匹十六歲的混血公閹馬。

還有汽車等可競標

桃園分署說，十七日的拍賣品除了馬匹、羊駝，另有十輛自小客車、小貨車及各式木雕、椅子、酒品，民眾只要攜帶身分證就可競標、撿便宜。

廣告
  • 龍潭區「格藍地馬術中心」的強制執行拍賣品中，還有一匹大型馬。（法務部行政執行署桃園分署提供）

    龍潭區「格藍地馬術中心」的強制執行拍賣品中，還有一匹大型馬。（法務部行政執行署桃園分署提供）

  • 最萌拍賣品！龍潭區早年知名的「格藍地馬術中心」為清償積欠多年房屋稅、前員工勞健保費，1隻「草泥馬」交由法務部行政執行署桃園分署拍賣。（法務部行政執行署桃園分署提供）

    最萌拍賣品！龍潭區早年知名的「格藍地馬術中心」為清償積欠多年房屋稅、前員工勞健保費，1隻「草泥馬」交由法務部行政執行署桃園分署拍賣。（法務部行政執行署桃園分署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
三星花海滿年味 金雞入花田報喜

宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈北部〉馬場抵償欠稅、費 拍賣「草泥馬」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.