〈北部〉防春節塞車 楊梅移交流道附近公車牌

2017-01-14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕春節連續假期即將到來，龍潭警方昨天會勘觀光車潮多的替代道路，也協調小人國、六福村主題樂園春節期間提前開園；楊梅警方也依據交通事故的數據分析，建議移置緊鄰國道一號出口匝道的公車站牌，期盼能讓返鄉、出遊車潮更為順暢。

站牌併到天成醫院站

市議員周玉琴昨天邀集警方與交通局、楊梅區公所等單位研商，楊梅大金山公車客運站牌位於中山北路一段四四八號，接近國道一號交流道，容易造成阻塞，決議將公車站合併在距離約三百公尺外的天成醫院站，以免春節連假形成交通瓶頸。

龍潭則有國道三號交流道以及小人國、六福村主題樂園等觀光景點，警方昨天會勘替代道路，檢視交通標誌、標線與路口號誌秒差，也宣導用路人從國道三號龍潭交流道下來後，可走大昌路轉中正路、新龍路、中豐路，避開車多路段，順暢通行。

兩樂園過年提早開園

另外，小人國、六福村主題樂園大年初一到初五提早開園，小人國上午八點、六福村上午九點開園，以分散觀光人車潮。