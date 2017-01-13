〈南部〉建興國中賴群貿、宋柏辰 獲國際科奧金牌

2017-01-13

〔記者劉婉君／台南報導〕建興國中數理資優資源班三年級賴群貿、宋柏辰，雙雙抱回國際國中科學奧林匹亞競賽金牌，兩人的實驗都因為水被扣分，卻也從中學習到更謹慎、踏實的處事精神。兩人的目標均是進入南一中科學班就讀，希望未來能繼續在最喜愛的數理領域研究精進。市長賴清德昨天接見兩人，稱讚兩人是「台灣之光」，並分享自己的座右銘「誠實、務實、踏實」。

賴群貿和宋柏辰從小就愛閱讀，賴群貿認為，生活中的事物都和自然脫不了關係，最喜愛數學和自然科學，為了參加國際科奧，他花一年時間自修讀完高中三年的物理、化學、生物；宋柏辰則最愛探索生物構造和「無中生有」的化學反應，在比賽前花了三個月加強自己的實力。

台灣代表隊六名學生，在全球超過四十國、兩百卅多位選手中，拿下五金一銀，其中，兩人不只拿到金牌，賴群貿並獲得理論最高分特別獎及總成績最高分特別獎。

賴群貿的實驗，因為一滴水而被扣分，宋柏辰的實驗也因為水量遭到扣分，兩人說，比賽經驗讓他們學到做事要謹慎，對學習和生活態度都有很大的幫助。

兩人昨天在校長陳建和及家長陪同下，將獲獎的榮耀獻給台南市。賴清德勉勵學生，未來成為科學家，一定要誠實面對數據，以務實、踏實的態度做事，最重要的是「不要忘了，要回來幫助台南市」。