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〈南部〉林淑芬版印年畫 獲文化部首獎

2017-01-13

〔記者王涵平／新營報導〕新泰國小美術老師林淑芬以「全家福」獲文化部版印年畫首獎，呈現早期台灣農村生活意象。林淑芬表示，希望家家有年畫，透過賞析，藝術也能成為家常。

林淑芬參加文化部版印年畫比賽十五年，兩度獲首獎，以生肖為主題年畫，每一幅都有深刻的主題故事，且創作難度愈來愈高。

今年雞年的版印年畫，林淑芬以「全家福」為主題，她說，「家」的閩南語諧音與「雞」相同，祈求雞年全家幸福、順利美滿。

畫中有公雞、母雞、小雞共十隻，象徵「十全」；背景是一顆大雞蛋，象徵新生命的到來，新年有新契機。

此外，喜洋洋的紅色背景相當熱鬧，有台灣常見的長春花與大斑蝶，十二隻斑蝶象徵一年十二個月福氣翩然而至，大地長春、生氣蓬勃。

林淑芬說，今年版畫材質為樹脂版，以凹凸版方式印製，難度較高，但喜歡不同方式的挑戰，希望創作更為精進。

老家在後壁的林淑芬，家中種水果、養雞，「全家福」是早期台灣農村處處可見的景象，她說，家中如掛上一幅年畫，親朋好友觀賞之餘，也能傳述故事，讓藝術成為家常，也是版印年畫的意義之一。

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  • 新泰國小美術老師林淑芬以「全家福」獲文化部版印年畫首獎，呈現早期台灣農村生活意象。林淑芬表示，希望家家有年畫，透過賞析，藝術也能成為家常。（記者王涵平攝）

    新泰國小美術老師林淑芬以「全家福」獲文化部版印年畫首獎，呈現早期台灣農村生活意象。林淑芬表示，希望家家有年畫，透過賞析，藝術也能成為家常。（記者王涵平攝）

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