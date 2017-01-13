| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉兄弟檔返鄉務農 邀教養院生拔蘿蔔

2017-01-13

〔記者王涵平／後壁報導〕蕭承智、蕭嘉葆兄弟返鄉務農，推廣友善耕作，昨邀龍崎教養院院生體驗，院生用心拔蘿蔔、品嘗風味餐，開心農遊。

原在市府任職的蕭承智以及在北部工作的蕭嘉葆，家中原僅有父母務農，因看見故鄉農村務農人口老化，也認為台灣農業大有可為，因此兩兄弟四年多前決定返鄉務農。

友善耕作 不施肥及農藥

兩兄弟從種稻基本功夫學起，近兩年貸款買了翻土機、插秧機等農機，從事專業農務代工。更重要的是，兩年前開始轉型友善耕作，打出品牌米「友米」，即友善土地的稻米。

蕭承智認為，善待土地的耕作方式是未來趨勢，目前有一公頃多的農地不使用除草劑、不施化學肥料與農藥，稻米收割後送虎尾科大檢驗三百一十一個項目，迄今都未檢出農藥、重金屬等殘留，市場的反應不錯，但未來還是希望政府等相關單位能協助農產品行銷通路問題。

蕭承智的農田今年在養地期間種下蘿蔔，獲悉龍崎教養院院生希望體驗農務，立即邀請院生前往採收，市府委託經營龍崎教養院的靜觀社福基金會副董事長蔡文龍與院長廖哲男帶隊前往。

雖然蘿蔔長得不好，四十多位院生還是賣力的拔，一拔到較大的蘿蔔，高舉歡呼，沒多久就有一大堆蘿蔔堆滿田邊。

廣告
  • 龍崎教養院院生用心拔蘿蔔、品嘗風味餐，開心農遊。（記者王涵平攝）

    龍崎教養院院生用心拔蘿蔔、品嘗風味餐，開心農遊。（記者王涵平攝）

  • 蕭承智（右圖右）、蕭嘉葆（右圖左）兄弟返鄉務農，推廣友善耕作。（記者王涵平攝）

    蕭承智（右圖右）、蕭嘉葆（右圖左）兄弟返鄉務農，推廣友善耕作。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》就是台灣

就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈南部〉兄弟檔返鄉務農 邀教養院生拔蘿蔔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.