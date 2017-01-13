〈南部〉兄弟檔返鄉務農 邀教養院生拔蘿蔔
2017-01-13
〔記者王涵平／後壁報導〕蕭承智、蕭嘉葆兄弟返鄉務農，推廣友善耕作，昨邀龍崎教養院院生體驗，院生用心拔蘿蔔、品嘗風味餐，開心農遊。
原在市府任職的蕭承智以及在北部工作的蕭嘉葆，家中原僅有父母務農，因看見故鄉農村務農人口老化，也認為台灣農業大有可為，因此兩兄弟四年多前決定返鄉務農。
友善耕作 不施肥及農藥
兩兄弟從種稻基本功夫學起，近兩年貸款買了翻土機、插秧機等農機，從事專業農務代工。更重要的是，兩年前開始轉型友善耕作，打出品牌米「友米」，即友善土地的稻米。
蕭承智認為，善待土地的耕作方式是未來趨勢，目前有一公頃多的農地不使用除草劑、不施化學肥料與農藥，稻米收割後送虎尾科大檢驗三百一十一個項目，迄今都未檢出農藥、重金屬等殘留，市場的反應不錯，但未來還是希望政府等相關單位能協助農產品行銷通路問題。
蕭承智的農田今年在養地期間種下蘿蔔，獲悉龍崎教養院院生希望體驗農務，立即邀請院生前往採收，市府委託經營龍崎教養院的靜觀社福基金會副董事長蔡文龍與院長廖哲男帶隊前往。
雖然蘿蔔長得不好，四十多位院生還是賣力的拔，一拔到較大的蘿蔔，高舉歡呼，沒多久就有一大堆蘿蔔堆滿田邊。
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