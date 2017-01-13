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〈南部〉台南年貨大街20日開張 cosplay熱鬧造勢

2017-01-13

結合大目降館 推手作DIY教學

〔記者吳俊鋒、林孟婷／台南報導〕由市府主辦的歡慶台南年新化年貨大街即將登場，區公所首度就近在大目降故事館配合規劃另類的安親課程，推出系列手作DIY教學，小朋友快樂研習，家長放心採買；另外還有cosplay創意秀，玩角色扮演拚人氣，爭取智慧型手機，昨天熱鬧造勢。

永康眷村美食節 將於18日登場

而永康區成功里「眷村美食節」活動，今年則擴大規模，從一月十八日起，為期五天，期間每天還將送出四千份免費眷村美食品嚐，讓民眾重溫傳統眷村美食的溫暖回憶。以歡慶台南年為主題的年貨大街，活動已邁入第六屆，由市府經發局與區公所合作承辦，地點還是在知名的新化老街，從一月二十日起開賣，為期七天，持續至小年夜。

新化區公所昨天在武德殿為年貨大街造勢，活動吉祥物與熱門電影《阿凡達》的納美人同步亮相，號召角色扮演玩家開幕當天共襄盛舉，炒熱買氣。

新化區長鄭道立表示，二十一日開幕典禮時，將進行cosplay大集合活動，民眾角色扮演後與吉祥物的合照上傳臉書粉絲團，就能參加人氣王爭霸戰，力拚點擊數，優勝者可獲得智慧型手機。

鄭道立說，今年還首度邀請在地的手作達人參與，規劃系列的DIY課程，包含紙黏土的造型撲滿與吊飾、樹種子鋁線繞、水泥工法杯墊、糖霜餅乾玩樂、拼布藝術等，體驗大目降創意文化之美。

鄭道立指出，系列課程在大目降故事館登場，民眾可以親子共同學習，也能由爸爸陪同DIY，媽媽則盡情採買年貨，一舉兩得。

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  • 永康區成功里的「眷村美食節」，端出眷村媽媽們的私房料理。（記者林孟婷攝）

    永康區成功里的「眷村美食節」，端出眷村媽媽們的私房料理。（記者林孟婷攝）

  • 年貨大街活動吉祥物與《阿凡達》納美人，以及系列的DIY作品等同步亮相，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

    年貨大街活動吉祥物與《阿凡達》納美人，以及系列的DIY作品等同步亮相，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

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