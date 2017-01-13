| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉買年貨3原則 衛局供檢測試劑

2017-01-13

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節前夕，高市衛生局昨會同消保官到高雄年貨街三鳳中街進行年貨稽查，以試劑檢測年貨有無違法添加漂白劑，並提供選購年貨三大原則，不買標示不清產品，避免色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味的產品。

高市衛生局昨會同消保官、經濟部標檢局、衛福部食藥署人員，到三鳳中街稽查各式年貨，並檢查業者散裝食品標示是否合格，標檢局也當場進行磅秤準確度檢查，防範業者偷斤減兩，為消費者權益把關。

另外，衛生局人員則以檢驗試劑，檢測蝦米、豆製品等年貨，有無違法添加漂白劑等化學製劑，抽檢樣品全數過關。衛生局即日起也免費提供檢測漂白劑的試劑，供民眾索取。

衛生局也自去年冬至起即展開年節食品密集抽驗，第一階段針對食品批發商、大賣場、超市、餐飲業及市場等，抽驗湯圓十五件、休閒即食食品（瓜子、蜜餞等）廿九件、肉乾十八件、水產加工丸類四件及豆製品六件，共計抽驗七十二件，檢驗結果皆符合規定。

另為確保年節送禮宅配食品之運送衛生，針對食品物流冷藏冷凍運輸車清潔度及運送溫度監測紀錄查核，稽查四家業者七輛運輸車，稽查結果尚符合食品良好衛生準則。

廣告
  • 衛生局到三鳳中街稽查年貨，以試劑檢測年貨有無違法添加漂白劑。（記者方志賢攝）

    衛生局到三鳳中街稽查年貨，以試劑檢測年貨有無違法添加漂白劑。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》就是台灣

就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈南部〉買年貨3原則 衛局供檢測試劑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.