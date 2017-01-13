〈南部〉買年貨3原則 衛局供檢測試劑

2017-01-13

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節前夕，高市衛生局昨會同消保官到高雄年貨街三鳳中街進行年貨稽查，以試劑檢測年貨有無違法添加漂白劑，並提供選購年貨三大原則，不買標示不清產品，避免色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味的產品。

高市衛生局昨會同消保官、經濟部標檢局、衛福部食藥署人員，到三鳳中街稽查各式年貨，並檢查業者散裝食品標示是否合格，標檢局也當場進行磅秤準確度檢查，防範業者偷斤減兩，為消費者權益把關。

另外，衛生局人員則以檢驗試劑，檢測蝦米、豆製品等年貨，有無違法添加漂白劑等化學製劑，抽檢樣品全數過關。衛生局即日起也免費提供檢測漂白劑的試劑，供民眾索取。

衛生局也自去年冬至起即展開年節食品密集抽驗，第一階段針對食品批發商、大賣場、超市、餐飲業及市場等，抽驗湯圓十五件、休閒即食食品（瓜子、蜜餞等）廿九件、肉乾十八件、水產加工丸類四件及豆製品六件，共計抽驗七十二件，檢驗結果皆符合規定。

另為確保年節送禮宅配食品之運送衛生，針對食品物流冷藏冷凍運輸車清潔度及運送溫度監測紀錄查核，稽查四家業者七輛運輸車，稽查結果尚符合食品良好衛生準則。