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〈南部〉農改場週末迎賓 賞花海嚐農產

2017-01-13

〔記者李立法／屏東報導〕迎接金雞年，高雄區農業改良場花卉園區開滿五彩繽紛的雞冠花、太陽花及波斯菊，將在十四日一年一度的「迎賓日」活動中，開放民眾入園拍照打卡，還可品嚐高屏地區農特產品。

此外，該場舉辦的「二○一七全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，今年選出「蓮霧王」和「蜜棗王」各三位，「蓮霧王」由屏東縣潮州鎮陳量文、南州鄉林元宗及佳冬鄉羅佳銘農友奪得，「蜜棗王」由高雄市大社區吳楊月琴、陳清良及蘇信誠農友拿下，將於迎賓日頒獎。

活動現場並設計許多農業體驗DIY，包括盆栽組合DIY、魔法水果冰淇淋、童年美食製作、天然植物保護資材DIY等，另有四十一攤在地農特產品與地方料理展售，今年首次邀請青年農民組織，辦理「食農闖關趣 作伙來開趴」野餐活動，讓消費者與生產者有直接對話的機會。

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  • 迎接金雞年，高雄區農業改良場花卉園區開滿繽紛亮麗的應景雞冠花。 （記者李立法攝）

    迎接金雞年，高雄區農業改良場花卉園區開滿繽紛亮麗的應景雞冠花。 （記者李立法攝）

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