〈南部〉屏基居家照護 銜接長照2.0

2017-01-13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院與基層診所合作，佈建居家醫療網，到宅照護因失能或疾病不便外出就醫的患者，減輕家屬負擔。

屏基去年七月中旬起，推動全民健保居家醫療照護整合計畫，醫師帶隊到宅看診，團隊包括家醫科、血液腫瘤科、居家護理師、社工師、藥師、營養師、心理師等，依病患需求定期到宅訪視，醫師會協助整合患者用藥，釋出處方簽，讓家屬就近在社區藥局拿藥。

屏基院長余廣亮表示，至一○五年十二月底止，已服務居家醫療五人、重度居家醫療護理一○八人、安寧療護六十三人，總訪視人次達九百五十三次，據健保局統計，收案量及訪視量在高屏醫事機構中皆居首位，平均每月訪視一百九十人次。

萬丹鄉八十二歲林老先生，十年前因腦傷癱瘓臥床至今，去年三至七月肺炎及泌尿道感染反覆住院，每次狀況不好，便要叫救護車送急診，去年七月加入居家醫療照護整合計畫，一旦病情不穩定，家屬一通電話就能連絡到屏基居家護理師，到宅評估及衛教，減輕家人照顧壓力。

屏基強調，全民健康保險居家醫療整合照護計畫，提供患者居家醫療、重度居家醫療、安寧療護三階段連續性照護，銜接衛福部推動的長照2.0計畫，有需要的民眾可向該院詢問。