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〈南部〉精緻十字繡 陳美惠創新生

2017-01-13

〔記者陳賢義／台東報導〕「上帝關上一扇門，就會打開另一扇窗。」台東縣東河鄉阿美族小馬部落婦人陳美惠（fuyuku）因車禍造成行動不便，廿年來鍾情於傳統十字繡，藉此重覓新人生，為自己打造一片天；fuyuku說，老人家的工都很細，現在的年輕人看到都會說不可能，對刺繡就是要用心。

車禍行動不便不畏苦

「阿姨沒辦法繡，妳幫她繡完。」fuyuku說，大約在廿年前，她因車禍造成行動不便，母親擔心她因療傷無所事事，拿給她一件阿美族男子短裙的半成品要求完成後製，從未碰觸過針繡的她忍不住哀號，母親善誘只要完成部分即可，就這樣拿起針線開啟生命的另一扇窗。

融合原民圖騰找到根

fuyuku說，八十六年嫁到卑南族知本卡大地布部落，老公也支持她從事刺繡文創。大約在三年前，看過書中及史博館裡繡工精美的攜物袋，頓起仿效嘗試念頭，從處理構圖開始，持續在錯誤中學習，拆拆繡繡中一點也不引以為苦，不刻意趕進度，歷時一年才完成一只攜物袋。

fuyuku雖為阿美族，但設計總不忘了融合卑南族圖騰再精進。她說，完成一般人認為的不可能的任務後，更相信凡事在心，祖先做得到的事，現代人也一樣可以，傳承讓自己看到根與歸屬。

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  • 手藝了得的阿美族婦人陳美惠，在傳統十字繡中找到根與歸屬。（記者陳賢義攝）

    手藝了得的阿美族婦人陳美惠，在傳統十字繡中找到根與歸屬。（記者陳賢義攝）

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