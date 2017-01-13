〈南部〉推檳榔園廢園 竹田邀業者契作檸檬
2017-01-13
〔記者邱芷柔／屏東報導〕農糧署將屏東地區的「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供廢園補助，擁有八百二十七公頃檳榔園的竹田鄉，昨天率先邀請國內生技、食品大廠業者，討論檳榔園轉作檸檬的契作計劃，希望帶動鄉內新綠金產業發展。
竹田鄉公所農業課長傅成美說，根據政府的廢園補助，每公頃獎勵金為十五萬元，符合獎勵作物者，還有補助種苗獎勵金每公頃五萬元，但輔導農民廢園、轉作，光靠補助是不夠的，公所希望農民能獲得更多保障。
竹田產銷班第十六班班長許其勝指出，竹田鄉多數農民仍堅守著檳榔園，主要原因在於農村老化，雖然檳榔園一分地年收入僅有兩萬元，扣除農事成本幾乎無利可圖，但種檳榔的多半是上了年紀的農民，檳榔園農事少，農友不願放棄。
與會廠商包括永大食品生技公司、新力活生技公司、東益農產品運銷合作社等，各公司除了看好竹田鄉公所的推廣計劃，也建議檳榔廢園後，可以多元轉作，避免農作供需失衡。
竹田鄉長傅民雄說，藉著政府推動廢園補助，希望聽取業者建議與契作意願，公所人員將陸續下鄉推廣，打造老農願意釋出農地、青年返鄉耕作、企業保障價格收購的三贏願景。
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