〈南部〉癌逝率冠全國 東馬籌設癌醫大樓

2017-01-13

成立癌症整合照護中心

〔記者王秀亭／台東報導〕台東馬偕醫院昨天更名揭牌，同時成立癌症醫療整合照護中心，馬偕醫療財團法人董事長劉伯恩宣布，東馬現有空間不符新式癌症醫療設備所需，董事會已通過籌設癌症醫療大樓，初估經費達七億元，盼讓台東的癌症死亡率不再是全國之冠。

馬偕醫院台東分院因應政府醫療法要求，完成醫療財團法人章程修訂，改名馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院，昨天正式掛牌。

劉伯恩表示，東馬在台東將邁入第三十年，急重症醫療大樓一○三年啟用後，對台東的急重症醫療更肩負重任，由於台東癌症發生率非全國第一，癌症死亡率卻是全國之冠，與民眾太晚發現、治療，縣內醫療設備不足，及偏鄉就醫不便有關。

台東馬偕醫院在有婦癌專科背景的院長王功亮到任後，持續加強癌症醫療，並整合院內癌症醫療資源，迄今已有八大癌症團隊，病人留治率從五年前五十六點六％，去年已達八十六點六％，為降低台東罹癌致死率，東馬陸續購置重裝備外並整合院內的保健、醫療、癌症資源、社會福利服務，在醫院一樓成立癌症醫療整合照護中心，方便重症、弱勢民眾、行動不便的病人在單一區域尋求資源。

建樓添設備 初估需七億

王功亮指出，癌重症治療設備不足，是癌症致死率居高不下的原因之一，加上近年病人留治率增，現有設備已不敷所需，以治療癌症的直線加速器來說，一天就需治療三十個病人，現有空間不足，連診斷正子電腦斷層掃描儀也沒有。

王功亮說，原計畫善用現有兩棟大樓的地下一樓空間，董事會考量現有建物不合乎新設備裝置所需，決定在現有機車停車場新建一棟六層樓的癌症醫療大樓，建築費用、新購最新放射腫瘤設備及正子電腦斷層掃描儀等，預估經費七億元，已著手撰寫相關計畫，順利的話下半年度應該可開始籌建及對外募款。